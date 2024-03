Meertmoand Streektoalmoand: Speciale ‘Grunneger toal’ editie Komt Goud met HISTER show in Der Aa-Theater

GRONINGEN – Op zaterdagavond 30 maart organiseert HISTER in samenwerking met Centrum Groninger Taal & Cultuur de Komt Goud met HISTER show – Spezioale editie, in het Der Aa-Theater in Groningen. Als afsluiter van de Meertmoand Streektoalmoand heeft de show deze keer als thema de Grunneger toal. Veelzijdig zanger en muzikant Bert Hadders komt optreden. HISTER treedt op met nummers van de band Benjamin B en ze spelen eigen liedjes. De Komt Goud met HISTER show wordt een Grunneger oavend met (streektaal)muziek, een flitskwis en biezundere gasten aan toavel.



In februari dit jaar presenteerden Merel Weijer en Michel Weber van de Grunneger Indierockband HISTER de eerste editie Komt Goud met HISTER show. Een avond met muzikale tafelgasten en muziekoptredens van HISTER zelf en ‘locals’ Arnold Veeman, Fred Goverde en Traumahelikopter. In de Meertmoand Streektoalmoand is er een speciaal programma bedacht rondom de streektaal en het Gronings. Aan tafel praat Merel met verschillende gasten en taalexperts over het Gronings, en over nieuwe streektaalprojecten.

Het Grensland

​​​​

Op festival Grasnapolsky ging Het Grensland in première, een meertalig artist-in-residence project waarbij zes dichters uit verschillende (noordelijke) wind- en taalstreken met regisseur en theatermaker Theo de Groot werkten aan een gezamenlijke performance. Met als resultaat een veelstemmig verhaal in een mix van Nedersaksische en andere talen. Het Grensland is tot stand gekomen in samenwerking met NOORDWOORD, Centrum Groninger Taal & Cultuur en verschillende Duitse culturele organisaties. Deelnemende dichters Jorine Witte, Hannan van Rooij en Richard Nobbe komen tijdens de Komt Goud met HISTER show vertellen over Het Grensland en hoe ze hun zoektocht naar meertaligheid en het Nedersaksisch hebben beleefd.

MOOC

Gronings leren van een romantische komedie: vanaf dit voorjaar kan het. Hoofdpersonen Enno en Iefke maken een roadtrip door het Groninger land en terwijl je meeleeft met dit jonge stel, leer je van alles van de Groninger taal en cultuur. De romcom is onderdeel van een online cursus Gronings, ook wel MOOC genoemd, ontwikkeld door taalwetenschapper Hedwig Sekeres van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Streektaalconsulent en scenarioschrijfster Fieke Gosselaar bedacht het romcom verhaal en schreef het script. Samen met acteur Arend Lommert (Enno) vertellen ze over de Groningstalige MOOC en hoe de romcom tot stand is gekomen.

Passepartout show + broescursus Gronings

Centrum Groninger Taal & Cultuur biedt op woensdagavond 27 maart een kennismakingscursus Groninger taal aan in het gebouw van NOORDWOORD in Stad. Docent Gronings Piet Reitsema leert je in deze Broescursus Grunnegs veur beginners de basisregels van het Gronings. De cursus begint om 19.30u . Wil je meedoen met de taalcursus en ook naar de Komt Goud met HISTER show? Dat kan met de speciale show + broescursus passepartout..

Praktische informatie

Komt Goud met HISTER Show – Spezioale editie

Zaterdag 30 maart, 20.00u (deuren open vanaf 19.30u)

Der Aa-Theater

Kaarten te bestellen via Kaartverkoop Erfgoedpartners (podiumnederland.nl):

https://erfgoedpartners.podiumnederland.nl/mtTicket/performance/10232105?stlt=egp

Tickets Broescursus Grunnegs veur beginners:

https://erfgoedpartners.podiumnederland.nl/mtTicket/performance/10231796?stlt=egp

Tickets Passepartout Komt Goud met HISTER show + Broescursus Grunnegs:

https://erfgoedpartners.podiumnederland.nl/mtTicket/pack/287?stlt=egp

Meer weten over het programma en over de activiteiten in de Meertmoand Streektoalmoand? Kijk op www.cgtc.nl/ en download de Meertmoand Streektoalmoand uitgaansladder:

www.cgtc.nl/meertmoand-streektoalmoand-een-hele-maand-grunnegs/

