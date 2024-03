Roegbaindertocht bij veel wandelaars populair

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 18 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEESTAL VEEL BEWOLKING | EEN PAAR ZACHTE DAGEN

Na de regen van gisteravond en vannacht blijft er nog veel bewolking achter en het is eerst ook nevelig met kans op wat motregen. Pas later vanmiddag en vanavond kan het een beetje opklaren en dan is het iets helderder. De wind is meestal zwakjes en draait naar zuid tot zuidwest, en later naar zuidwest tot west. De maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 11 graden.

Morgen is het ook de meeste tijd bewolkt en ook dan is er niet veel wind, maar er is morgen opnieuw kans op een drup regen. De wind draait naar het zuiden en daardoor is er morgen ook wel een beetje zon. De temperatuur kan stijgen tot ongeveer 14 graden.

Dus morgen is een zachte dag en dat is het ook woensdag, maar nog steeds is er dan veel bewolking met kans op wat lichte regen of motregen. Middagtemperatuur woensdag rond 15 graden. Donderdag gaat daar een paar graden vanaf maar dan is het droog met af en toe zon. Vrijdag zal de kans op regen weer gaan toenemen en dan komt er ook weer meer wind.