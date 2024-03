In deze Groningse gemeenten rijden bestuurders het vaakst weg na een ongeval

GRONINGEN – Het is strafbaar om weg te rijden na een ongeval. Toch gaat het vaak mis op de Groningse wegen: vorig jaar werden er binnen de provincie 2.015 meldingen gedaan van wegrijders. Vooral in de gemeente Groningen waren er naar verhouding veel slachtoffers. In één jaar tijd reden in deze gemeente 880 bestuurders weg nadat zij betrokken waren bij een ongeluk. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.nl op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds.

Botsen tegen een geparkeerde auto, een hek omver rijden of een andere verkeersdeelnemer aanrijden: bestuurders die blik- of letselschade veroorzaken moeten zich altijd melden bij de gedupeerde. Ondanks dat wegrijden strafbaar is, ging het vorig jaar vaak mis in Groningen. Wel is er een lichte daling van het aantal incidenten ten opzichte van 2022 (-0,7%).

In deze gemeenten de meeste wegrijders

Binnen Groningen is de gemeente Groningen koploper. Er werd hier vorig jaar 880 keer aangifte gedaan voor wegrijden na een ongeval. Ook in Midden-Groningen en Oldambt waren er veel gedupeerden. De top 5 gemeenten in de provincie Groningen:

Groningen (gemeente): 880 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk Midden-Groningen: 215 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk Oldambt: 155 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk Westerkwartier: 135 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk Eemsdelta: 130 aangiftes voor wegrijden na een ongeluk

In Pekela werd het minst vaak een proces-verbaal opgemaakt voor wegrijden na een ongeval: 35 in één jaar tijd. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Het volledige onderzoek is te vinden op: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/wegrijden-verkeersongeval-2023

Minimaal 68 miljoen euro aan schade

“Als je slachtoffer bent van een doorrijder na een ongeluk, dan kun je aanspraak maken op het Waarborgfonds. Alle mensen met een autoverzekering betalen mee aan dit fonds. Hoe meer mensen er doorrijden, hoe meer de premie voor iedereen zal stijgen”, legt expert autoverzekeringen Menno Dijcks van Independer uit. Wegrijders veroorzaken flink wat schade. In 2022 keerde het Waarborgfonds zo’n 68,1 miljoen euro uit aan slachtoffers. “Ondanks een daling in de aangiften, ligt het schadebedrag in 2023 waarschijnlijk hoger door de sterke inflatie.”

Op doorrijden staat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van ten hoogste 8100 euro. Ook kan iemand zijn rijbewijs voor maximaal vijf jaar kwijtraken. Er is een uitzondering op die wet. Als de doorrijder zich binnen 12 uur alsnog bij de politie meldt, dan vervalt vervolging voor het doorrijden.

Ingezonden door Independer