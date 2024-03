Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 19 maart, 08.00 uur door John Havinga

MEEST BEWOLKT MAAR ZACHT | EINDE VAN DE WEEK KOELER EN WISSELVALLIG

Het is de meeste tijd bewolkt en droog al kan de zon zich nog wel nu en dan laten zien, is dat niet heel overtuigend. Toch is het best zacht voor deze tijd van het jaar, met een maximumtemperatuur van zo’n 15 graden. Er is niet al te veel wind, deze wordt zwak tot soms matig (2-3Bft) uit een zuidelijke richting.

Morgen verandert er weinig en is het droog met veel bewolking en soms wat zonneschijn. De temperatuur ligt morgen nog altijd rond 14 à 15 graden. De wind is dan zwak uit het zuidwesten. Als er al een drup regen valt, is dat veel en van meetbare neerslag zal geen sprake zijn.

De temperaturen gaan inleveren en het wordt wisselvallig en dat merken we vanaf donderdag. De temperatuur komt uit op 13 graden en we hebben vooral in de ochtend te maken met wat regen. Vanaf vrijdag wordt het nog maar 9 à 10 graden en krijgen we vrijdagmiddag en -avond perioden met regen. Zaterdagochtend is het eerst droog met zon, maar in de middag staan er opnieuw buien op het programma. De zondag lijkt druilerig en koel te worden, met veel wolken, buitjes en regen.