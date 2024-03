Weer prachtige prijzen bij de mega bingo in de Schaapsberg

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 23 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIG WEEKEND | NA HET WEEKEND RUSTIGER

Het wordt een sterk wisselvallig weekend, waarin buien en opklaringen centraal zullen staan. Soms zijn er inderdaad felle opklaringen maar het gaat vrij snel en op het volgende moment is het dan weer bewolkt en kan er een bui voorbijkomen. Bij sommige buien is ook kans op hagel, en onweer is bij ons ook niet uitgesloten. En het is koud met maximumtemperatuur van 8 graden: in een bui is het maar een graad of 5. De wind is matig tot vrij krachtig (windkracht 3 tot 5), met soms een vlaag van windkracht 6.

Vanavond is het wat droger maar juist vannacht neemt de kans op enkele buien weer toe. Morgen zijn er door-de-dag-heen een paar buien. Ook dan is er kans op hagel en misschien een onweersbui. Er is ook maar weinig zon en ook morgen is het in een bui koud met 5 of 6 graden en een maximum van 8 graden.

Maar morgenavond wordt het droger en de wind neemt af. Volgende week is het ook redelijk rustig met maandag een zwakke wind en daarna een zwakke tot matige zuidoosten- tot oostenwind. Maandag kan een kleine bui vallen maar dinsdag is het droog, woensdag is er weer kans op een bui. Maar zo wisselvallig als dit weekend is het voorlopig niet meer, maxima vanaf dinsdag stijgend naar 12 of 13 graden.