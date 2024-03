Brandweer rukt uit voor rokende magnetron

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 24 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG BUIIG | KOMENDE DAGEN RUSTIGER

Het is ook vandaag een wisselvallige dag voor ons en voor heel Noordoost-Nederland. Een actieve depressie trekt van Denemarken naar Oost-Duitsland en dat geeft een vrij krachtige west-noordwestenwind en de aanvoer van een paar zones met buien. Tot de avond is er steeds kans op een kortdurende bui maar dat kan bij ons nog wel een felle bui zijn, mogelijk met hagel of onweer. Soms is er wat zon maar dat is minder vaak dan gisteren, de temperatuur is ongeveer hetzelfde met een maximum van 8 á 9 graden.

Vanavond neemt de kans op buien snel af en vannacht is het droog met flinke opklaringen en minder wind. Minimumtemperatuur vannaht rond 4 graden.

Morgen is het een rustig weer met een zwakke zuidwestenwind, zonnige perioden en misschien een kleine bui. Maximumtemperatuur morgen 9 á 10 graden. Dinsdag is er een matige wind uit het zuidoosten. Dat geeft een middagtemperatuur van 11 graden en wat zon, vanaf woensdag is er met een zuidenwind kans op een bui met vrij veel bewolking. Middagtemperaturen rond het midden van de week van 11 tot 13 graden.