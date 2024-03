Ook studenten uit Groningen en Drenthe bij de prijswinnaars World Skills Netherlands

Nederland heeft er 73 nieuwe vakkampioenen bij! Tijdens Skills The Finals streden ruim 600 mbo-studenten om de beste te zijn in hun vakgebied. Vrijdagavond werden de medailles uitgereikt op het immense podium in de Brabanthallen, met ruim 4.000 bezoekers in de zaal. Daarnaast hebben meer dan 25.000 jongeren dit tweedaagse evenement bezocht voor de LOB Experience. Zij konden door middel van ruim 100 activiteiten verschillende beroepen uitproberen om zich te oriënteren op hun studiekeuze.

Ook in onze regio vielen studenten in de prijzen:

Uitslagen Skills Talents 2024 per categorie:

Bloemwerk: 3e Minke van Veen en Noa Treffers van Terra Emmen

Dienstverlening en Producten: 7e Jaelynn Lutjes en Naomi Brink van Esdal College Borger

Economie en Ondernemen: 7e Armando Schuitema en Thijmen Nuis van Dollard College Winschoten

Horeca, Bakkerij en Recreatie: 8e Aido Haveman en Jaydon Proctor van Gomarus College Groningen

Media, Vormgeving en ICT: 8e Thijs van der Wal en Yordi Veenhoven van Hondsrug College Emmen

Mobiliteit en Transport: 5e Mark Boneschansker en Silver Jongsma van Dollard College Winschoten

Tuinontwerp en -aanleg: 3e Ruben Visser en Wybren de Wit van Gomarus College Groningen

Zorg en Welzijn: 4e Marith Verhoef en Qwen Jongbloed van Gomarus College Groningen

Uitslagen Sills Heroes:

Autotechnicus: 3. Lex Ebbinge – Noorderpoort

Beveiliger: 2. Milan van Duijn – Drenthe College

Bloembinder: 8. Jan Huib Veninga – Terra

Boulanger: 6. Jochem Koop – Noorderpoort

CAD tekenaar: 4. Wessel Douma – Noorderpoort

Fietstechnicus: 5. Gert Homans – Noorderpoort

Groen, Grond en Infra: 2. Jarno Wilgenburg & Yuri Koops – Terra

Handhaver toezicht en veiligheid: 8. Joshua Benak & Rick Brust – Drenthe College

Kapper: 2. Quinty Grevink – Drenthe College

Lasser MAG/BMBE: 7. Arwin de Boer – Drenthe College

Lasser TIG: 7. Kevin Veldman – Drenthe College

Mechatronicus: 4. Bastiaan Poel & Luuk Jonkers – Noorderpoort

Medewerker evenementenorganisatie: 8. Teun Kremer – Drenthe College

Metselaar: 7. Jan Korblet – Alfa-college

Ondernemer Retail: 5. Juna Marlein Anna Schnoing – Alfa-college

Onderwijsassistent: 8. Julie Schulte – Drenthe College

Patissier: 6. Erika Miįkinienė – Noorderpoort

Pedagogisch Medewerker: 2. Cindy Lich – Drenthe College

Schilder: 4. Marloes Timmerman – Drenthe College

Specialist mode/maatkleding: 6. Ester te Velde – Alfa-college

Sport en Bewegen: 6. Yvar Eising – Drenthe College

Tandartsassistent: 4. Alicia Noorman – Noorderpoort

Travel en Hospitality: 11. Eline Schuringa & Vera Vergeer – Noorderpoort

Verkoopspecialist: 2. Lisa Jantina Wopken – Alfa-college en Jordi Zwiers – Drenthe College

Verzorgende IG: 6. Marit Frijlink – Alfa-college en 8. Raymeliz Roojer – Noorderpoort

Web developer: 2. Quinn Trip – Noorderpoort

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) was aanwezig bij de prijsuitreiking en reikte de gouden medailles uit in de sector Techniek en Gebouwde Omgeving. Vooraf sprak hij vol lof de studenten toe: “Wat ik mooi vind aan Skills is dat je ziet op hoeveel verschillende terreinen je echt knettergoed kunt worden! Als er geen mbo’ers zouden zijn gaat letterlijk de stroom uit en staat Nederland helemaal vast. Het zijn allemaal vakken die we keihard nodig hebben. Ook internationaal geloven andere ministers bijna niet wat wij hier in Nederland in het mbo doen. Jullie zijn pioniers!”

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) bezocht op donderdag 21 maart het evenement voor een uitgebreide rondleiding. Ze vertelde over haar gesprek met verschillende vmbo-leerlingen: ‘Wat ik merkte toen ik met hen in gesprek was, is dat het echt wat met hen doet. Ze werken samen, halen het beste uit zichzelf. Een paar jongelui zeiden nu al meer zelfvertrouwen te hebben, omdat ze hieraan hebben meegedaan. Dan word ik heel erg blij.’

Skills The Finals

Skills The Finals is het tweedaagse finale evenement waaraan 209 scholen hebben deelgenomen. In totaal was er 36.000m2, verdeeld over 7 hallen, het decor voor wedstrijden en LOB-activiteiten. Dit werd gerealiseerd met 7 km aan standtrussen, 4 km aan internetbekabeling en 9 km aan standbouw. Met in totaal bijna 30.000 personen in de Brabanthallen, is een nieuw record in omvang en bezoekersaantal gevestigd.

HIER vindt u alle uitslagen en HIER alle foto’s

Ingezonden door World Skills Netherlands