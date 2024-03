Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 25 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE MAANDAG | LANGZAAM MINDER KOUD

Vanochtend is er door een matige westenwind nog vrij veel bewolking en er kan ook nog wel een kleine bui vallen, maar vanmiddag en vanavond is het droog. Dan is het vrij helder met vanmiddag dus flink wat zon. De wind wordt heel zwak en veranderlijk van richting en het wordt vanmiddag een graad of 10.

Vannacht is er een hogedrukgebied boven Duitsland en daardoor is er tegen die tijd een zwakke zuidoostenwind. Het is bij ons komende nacht nog vrij helder en de temperatuur daalt tot ongeveer 2 graden.

Morgen wordt die zuidoostenwind matig met windkracht 3 tot 4 en er zijn nog zonnige perioden. Tezamen geeft dat een middagtemperatuur van 12 á 13 graden. Vanaf woensdag hebben we vaak met een zuidenwind te maken. Dat geeft enkele bewolkte perioden en soms eens een bui, vooral op de vrijdag. De middagtemperaturen zijn woensdag en donderdag 11 tot 13 graden maar eind van de week en in het weekend wordt dat waarschijnlijk 13 tot 15 graden. Wat het Paasweer daarbij precies gaat is nog niet zeker, waarschijnlijk blijft het net als later deze week lichtjes wisselvallig.