Herinneringen aan de Ro-d-Ys vallen in de prijzen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 27 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN WAT REGEN | ZACHTER WEEKEND

Soms kan de zon even doorbreken maar dat zal niet vaak zijn, want de meeste tijd is het bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond kan er ook wel wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur is vanmiddag tijdelijk zo’n 12 graden, maar in een bui zakt het later weer terug tot ca. 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 4.

Vannacht is het droog met enkele opklaringen maar in de loop van morgenochtend en morgenmiddag gaat het af en toe regenen. Maximum morgen rond 11 graden.

Vrijdag is het meestal droog met soms een beetje zon. Veel zal dat niet zijn en ook in het paasweekend is er vrij veel bewolking. Er is dan een zuidelijk stroming uit Frankrijk en België. Soms komt er dan ook een zone met wat buien of wat regen mee en dat zou vooral zaterdagochtend en zondagmiddag kunnen zijn. Dus er is een kansje op regen met Pasen. De temperaturen gaan wél omhoog want na een graad of 12 op de vrijdag is het zaterdag en zondag 13 tot 16 graden. Paasmaandag is er ook kans op een bui, al is dat natuurlijk nog vrij ver weg.