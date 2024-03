COA plaatst vergunninghouders in hotels

TER APEL, REGIO – Het COA is begonnen aan een landelijke actie om vergunninghouders in kleine aantallen in hotels te plaatsen. Dit is nodig om de enorme druk op de bezetting te verlagen en te voorkomen dat er voor nieuwe asielzoekers geen opvangplekken meer zijn. De actie wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijk en na instemming van de commissarissen van de Koning.

Er is nog steeds een tekort aan opvangplekken in Nederland. Een fors aantal grote en kleinere locaties moet sluiten, onder meer in Biddinghuizen, Breda, Meppel, Huizen, Velsen (krimp) en Nijmegen. Voor een groot deel en met veel moeite is het gelukt om de hier opgevangen asielzoekers naar andere locaties te brengen, maar het probleem is nog lang niet opgelost. Om de druk op de asielopvang te verlagen, heeft het Rijk na overleg met de commissarissen van de Koning en de VNG, het COA de opdracht gegeven om zoveel mogelijk vergunninghouders in hotels te plaatsen.

Wettelijke taak gemeenten

De problematiek wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toename van het aantal vergunninghouders in de asielopvang. Dit zijn mensen die officieel al in Nederland wonen, zelfredzaam zijn en recht hebben op een verblijfplaats, werk en onderwijs. Gemeenten hebben de taak om binnen 14 weken nadat een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt voor huisvesting te zorgen. Door krapte op de woningmarkt lopen veel gemeenten achter op de wettelijke taakstelling. Inmiddels wachten bijna 10.000 mensen in de asielopvang langer dan 14 weken op een woning in de gemeente waaraan ze zijn gekoppeld.

Vergunninghouders in hotels

De vergunninghouders worden geplaatst in hotels in de buurt van het azc waar ze nu verblijven. Gemeenten worden hierover geïnformeerd. Het COA zorgt er in de tussentijd voor dat de vergunninghouders in contact blijven met de dichtstbijzijnde COA-locatie. De hiermee vrijgekomen opvangplekken worden ingezet voor de asielzoekers die nu nog verblijven op locaties die sluiten. (Bron: COA)

Ter Apel

Het aantal mensen dat in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijft zit nog steeds ruim boven de wettelijke toegestane hoeveelheid van 2.000. Vandaag zijn het er 2.172 asielzoekers. Klik HIER voor het overzicht. Het COA moet, op last van de rechter, voor iedere dag dat, er meer dan 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven een dwangsom van 15.000 aan de gemeente Westerwolde betalen. Het maximum dat het COA moet betalen is 1,5 miljoen, wat gelijk staat aan 100 dagen dat er zich meer dan 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum bevinden.

PBL (procesbeschikbaarheidslocatie)

In het kader van de juridische toets door de rechter is de PBL niet handhaafbaar. Deze sobere opvanglocatie was ingericht voor kansarme en overlast gevende asielzoekers. Zij moesten 22 uur per dag binnen de hekken blijven. Er gold een streng en sober regime, waar asielzoekers een verplicht dag- en avondprogramma hadden. Daardoor zwierven ze minder op straat en veroorzaakten ze minder overlast. De asielzoekers doorliepen er een versnelde procedure. De rechter besloot begin deze maand dat er voorlopig geen kansarme en overlast gevende asielzoekers in de pbl geplaatst mogen worden. De vraag is of er een alternatief is. Volgens waarnemend burgemeester Leendert Klaassen komt Staatssecretaris Eric van der Burg hier op korte termijn op terug.

Flexpool BOA’s

In de gemeente Westerwolde zijn twee BOA’s werkzaam. Men is bezig, binnen de ruimte die de begroting biedt, er nog twee aan te stellen. Inmiddels is er ook een flexpool van BOA’s in de provincie Groningen, die door de gemeenten gezamenlijk kan worden ingezet. De flexpool treedt met ingang van 2 april in werking. Ook in Ter Apel zal dan met name in de avonduren meer toezicht op straat zijn.

2e Exloërmond, Leeuwarden

Om zoveel mogelijk asielzoekers een bed te kunnen bieden worden er ’s avonds groepen asielzoekers met bussen naar de nachtopvang in een tent op de gemeentewerf in 2e Exloërmond gebracht. Ze krijgen een warme maaltijd, een douche en een bed aangeboden. De volgende ochtend vertrekken ze weer met de bus naar Ter Apel. Deze maatregel is vanaf 1 februari voor de duur van twee maanden van kracht en eindigt aanstaande zondag. Het is nog niet bekend hoe COA de 200 mensen, die de nachten in deze tent doorbrengen, dan gaat huisvesten.

In de hal van WTC Expo in Leeuwarden zijn kleine huisjes geplaatst. Hierin kunnen sinds maandag 250 asielzoekers, die nog niet in Ter Apel geregistreerd zijn, onderdak krijgen. Ze mogen daar tien dagen blijven. Daarna moeten ze terug naar Ter Apel om het registratieproces af te ronden. In afwachting van dat proces mogen ze nog eens twintig dagen in Leeuwarden blijven. De opvanglocatie mag tot en met 5 januari 2025 gebruikt worden.