Dorpsbelangen organiseert weer een zwerfvuilactie in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 28 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND WEERBEELD | ZACHTER PAASWEEKEND

Na de regenfase van vannacht is het vanochtend een tijd droog met enkele opklaringen, maar rond het middaguur gaat het opnieuw een beetje regenen en dat duurt vanmiddag nog een paar uur. In de namiddag en vanavond is het de meeste tijd dan weer droog en dan zijn er een paar bredere opklaringen. De maximumtemperatuur is 10 á 11 graden maar in de regen van vanmiddag gaat het weer terug tot rond 7 graden. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is meest matig: windkracht 3 tot 5.

Komende nacht en morgenochtend hebben we met een nieuwe zone met wat regen te maken, morgenmiddag- en avond is er nog een enkele bui met een paar kleine opklaringen. Maximum rond 12 graden en een matige wind uit zuidwest tot zuid.

In het paasweekend is zaterdag een rustige dag met een veranderlijke wind en het begint droog, maar later is er kans op een beetje regen of motregen. Paaszondag zou wél helemaal droog kunnen zijn met zonnige perioden, maar maandag zal de bewolking overheersen en met af en toe regen. Maar koud is het niet tijdens de paasdagen want de middagtemperaturen liggen dan rond 13 graden, zaterdag kan het wellicht 15 graden worden.