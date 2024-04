De wortels van een Veenkoloniaal; drie verhalencafés met Herman Sandman en Bert Hadders

GRONINGEN, VEENDAM, STADSKANAAL, OUDE PEKELA – In aanloop naar de culturele productie Vanhier van Gronings Vuur in de Veenkoloniën eind mei, organiseert Museum aan de A een drietal verhalencafés met Herman Sandman en Bert Hadders.

Lang geleden vertrokken deze twee Veenkolonialen naar nieuwe horizonten binnen de provincie Groningen, maar de band met het land van hun vaders blijft onverminderd sterk. Hoe zit dat met jou, ben jij van hier? Is dit het gebied van jouw ouders? Of misschien zelfs van je grootouders?

Museum aan de A is op zoek naar verhalen over het geworteld zijn in de Veenkoloniën. ‘Heb jij familieverhalen en wil je die met ons delen? Denk aan een verhaal over een opa die fabrieksarbeider was, over een sterke voormoeder of over een voorouder die misschien wel van ver naar de Veenkoloniën kwam. Kom dan langs bij het gezellige café. Iedereen is welkom, ook als je alleen wilt luisteren’, zegt Sanne Meijer van Museum aan de A. Herman Sandman en Bert Hadders spelen een paar scenes uit hun voorstelling Ain mìnsk is gain eerappel. Op 7 mei is er een afsluitende avond met tips om het verborgen verleden van je familie in de archieven te ontdekken. De cafés zijn van 19.30-21.30 uur en gratis toegankelijk. Wel vantevoren graag aanmelden via info@groningsvuur.nl. Laat je gelijk weten of je een verhaal met ons wilt delen?

Dinsdag 16 april vanBeresteyn, Veendam

Woensdag 17 april Bibliotheek, Stadskanaal

Donderdag 18 april bij Siep&Co, Oude Pekela

Dinsdag 7 mei zelf familieonderzoek doen Bibliotheek, Stadskanaal

Bert Hadders en Herman Sandman

Hun voorstelling, Ain mìnsk is gain eerappel, is een voortzetting van hun debuutshow Gezing & Geplaas en draait om de vraag wat het betekent om Groninger te zijn, specifieker nog: Veenkoloniaal.

Genealogische Vereniging

Na de verhalencafés duiken experts van de Nederlandse Genealogische Vereniging de archieven in. Ze onderzoeken archiefbronnen en werken een aantal familielijnen uit. Op 7 mei laten ze zien hoe je zelf kunt uitvinden wie de mensen in jouw familieverhalen zijn geweest en waar hún voorouders vandaan kwamen. Je krijgt tips bij het doen van familieonderzoek. Het wordt een interessante avond over mensen die naar hier gekomen zijn, soms weer vertrokken en over anderen die gebleven zijn.

Gronings Vuur

‘De verhalencafés passen naadloos in de randprogrammering van onze Gronings Vuur-productie Vanhier,’ aldus artistiek leider, Gea Smidt. Gronings Vuur reist in vijf jaar van gemeente naar gemeente. De verhalen die lokaal leven, vormen de basis voor het maken van een culturele productie. In de Veenkoloniën resulteert dit in de productie Vanhier; drie voorstellingen op drie locaties. Te zien en horen op 24, 25 en 26 mei in Veendam, Stadskanaal en Oude Pekela.

Samenwerking

Het reizende verhalencafé De wortels van een Veenkoloniaal is een samenwerking van Museum aan de A, de Nederlandse Genealogische Vereniging en Gronings Vuur. Het is onderdeel van het randprogramma van Vanhier.

Ingezonden door Anne van Lieshout, Museum aan de A

Op de foto’s:

Fré Meis spreekt stakers in de strokartonindustrie toe bij de Wedderklap in Oude Pekela (1969). – Foto: collectie Groninger Archieven

De heer Hulzebos voor zijn winkel in Musselkanaal rond 1900. Foto: collectie Groninger Archieven

Inwonersavond in Stadskanaal. Fotograaf Marijn Boeré (Gronings Vuur)

Herman Sandman en Bert Hadders, eigen foto