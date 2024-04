Zaden en Zaaien in de Bibliotheek

BELLINGWOLDE, TER APEL – Op 22 april 2024 is het nationale zaaidag. Een dag waarop we de aandacht vestigen op een groene omgeving waar iedereen van kan genieten, maar vooral de insecten en de bijen. In de maanden april en mei worden er verschillende “groene” activiteiten georganiseerd in de bibliotheken van Westerwolde, voor zowel volwassenen als kinderen. Activiteiten in de Bibliotheek

Lezing Sanne Meijer

Op maandag 22 april komt Sanne Meijer naar de Bibliotheek in Bellingwolde.

Sanne Meijer verbouwt sinds een jaar oude Groninger groenten in haar volkstuin in Roodeschool. Ze onderzoekt deze gewassen vanuit historisch perspectief en vertelt over hun cultuurhistorisch belang en hun bijdrage aan een regionale identiteit. In haar Grunnegs Toentje vind je vooral veel Groninger bonen, zoals tuinbonen, erwten en ‘gewone’ bonen. Deze groenten bestaan al heel lang en je vindt ze overal ter wereld. Sanne neemt je mee op een reis door 10.000 jaar wereldgeschiedenis aan de hand van bonen en vertelt ze over een aantal Groninger bonen en hun verhalen. Inloop 19.15 start om 19.30 uur. Toegang is 5 euro.

Bijtjes drukken met Willem Kolvoort

Op woensdagmiddag 24 april komt Willem Kolvoort in de Bibliotheek van Ter Apel. Hij is bekend als postermaker van muziekzaal Vera, staat ook bekend om zijn illustraties van dieren en insecten. Hij is de illustrator van de populaire natuurrubriek ‘Kijken naar’ in De Gelderlander. Willem toert langs bibliotheken om bijtjes te drukken en zegt: “Het gaat niet goed met onze insecten en wilde bijtjes… tijd voor actie!” In zijn workshop op woensdag 24 april om 15.00 uur in de Bibliotheek van Ter Apel leer je met sjabloondruk, een eenvoudige techniek, nieuwe bijtjes en andere kriebelbeestjes maken. Meedoen is gratis, ook als je geen lid bent.

Op http://www.biblionetgroningen.nl/zaden-en-zaaien staat een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd tijdens Zaden en Zaaien in de Groningse bibliotheken

