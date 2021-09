Fit en veilig blijven fietsen voor 65-plussers in Westerwolde

WESTERWOLDE – In september en oktober kunnen 65-plussers in Westerwolde gratis meedoen aan een fietsclinic. Tijdens de fietsclinic doen de deelnemers een aantal fietsgymoefeningen. Ze krijgen tips over het gebruik van hun eigen (elektrische) fiets. En het is mogelijk om onder begeleiding van een ervaren instructeur meteen te oefenen. Deze fietsclinics worden georganiseerd om (65+) inwoners veilig te laten fietsen.

Waar en wanneer kunnen inwoners meedoen?

Maandag 27 september 09.30-12.00 uur Blijham (Kantine vv ASVB)

Maandag 27 september 13.30-16.00 uur Wedde (Dorpshuis De Voortgang)

Dinsdag 28 september 09.30-12.00 uur Vlagtwedde (Kantine vv Westerwolde)

Dinsdag 28 september 13.30-16.00 uur Bellingwolde (Partycentrum De Meet)

Woensdag 20 oktober 09.30-12.00 uur Ter Apel (Steunstee Ter Apel)

Woensdag 20 oktober 13.30-16.00 uur Sellingen (Steunstee Sellingen)

Aanmelden voor een van de fietsclinics

Aanmelden kan via Stichting Welzijn Westerwolde: (0599) 58 24 60 / info@welzijnwesterwolde.nl, Tekla Scholtens (Verkeerswijzer Groningen): 06 19 60 86 90 / tghm.scholtens@gmail.com. Deelnemers moeten hun eigen (elektrische) fiets of driewielfiets meenemen.

Waarom deze fietsclinics?

De fietsclinics passen goed binnen de doelen van gemeente Westerwolde Beweegt. Zij richten zich op een gezondere leefstijl door middel van sport- en beweegactiviteiten. De fietsclinics worden georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen, samen met Huis voor de Sport Groningen, Welzijn Westerwolde, Wedde dat ’t Lukt en de gemeente Westerwolde.

Ingezonden