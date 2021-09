Lekker muziek maken met de Rijdende Popschool

VLAGTWEDDE – Muziek maken in een bandje, dat was vanmiddag en vanavond mogelijk in Jongerencentrum Bthere in Vlagtwedde



Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Westerwolde organiseerde de afgelopen tijd in verschillende van haar jongerencentra in de gemeente een Rijdende Popschool introductie-les.

Een mooi aantal jongeren maakten vanmiddag in Vlagtwedde van de gelegenheid gebruik en genoten van de les onder leiding van de bandcoaches Niek en Jordy.



Bij ‘de Rijdende Popschool’ krijg je muziekles in een bandje. Om mee te doen hoef je geen instrument te kunnen bespelen en je hoeft ook niets te huren of te kopen. De muziekschool kwam de laatste dagen naar de dorpen toe met alle spullen die nodig zijn, zoals instrumenten, versterkers, microfoons en een zanginstallatie.



Het jongerenwerk wil de drempel om deze activiteit te bezoeken graag laag houden en daarom zijn er gratis introductielessen voor de basisschoolgroepen 6 t/m 8 en voor de doelgroep 12 jaar en ouder.

Na deze serie lessen wordt er gekeken naar de mogelijkheden om ook een

vervolgtraject te starten.



Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Kunstenschool ZG, de gemeente Westerwolde, provincie Groningen en de Rijdende Popschool.

Voor meer informatie, tijden of andere check de socials van het jongerenwerk, of loop het jongerencentrum binnen voor je vragen.



Foto’s: Geert Smit en Jan Hebers