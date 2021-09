Daling in drugslabs in Noord-Nederland in eerste half jaar 2021, dumplocaties blijven gelijk

NOORD-NEDERLAND – Het aantal productie- en dumplocaties van synthetische drugs in Noord-Nederland is in het eerste half jaar van 2021 gedaald ten opzichte van vorig jaar. De eerste zes maanden van dit jaar zijn er vier productielocaties opgerold. Het gaat om een locatie in Groningen en drie in Friesland. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers van het European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production Sites (ERISSP).

Vorig jaar werden er in totaal in Noord-Nederland 11 productielocaties ontdekt en opgerold. Die stijging, een trend die in het hele land zichtbaar was, houdt mede verband met de interventies vanuit de gekraakte PGP server Encrochat. In 2021 is in vrijwel het hele land een daling of een stabilisatie te zien in het aantal opgerolde drugslabs en in het aantal dumplocaties. In Noord-Nederland zijn in de eerste helft van 2021 nog geen opslaglocaties aangetroffen.

Productielocaties Noord-Nederland

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er in Noord-Nederland 4 productielocaties voor synthetische drugs ontdekt. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 8, in totaal zijn er in 2020 11 drugslabs opgerold. Opvallend is dat er daar 6 van in Drenthe stonden. Dit jaar zijn er in Drenthe nog geen productielocaties aangetroffen.

2020 (jan-juni) 2020 (jan-dec) 2021 (jan-juni) Friesland 2 2 3 Groningen 1 3 1 Drenthe 5 6 0

In Miedum werd een compleet ingericht drugslab aangetroffen. Het lab, dat niet in werking was, bleek ingericht voor de productie van crystal meth. Ook in Kootstertille werd een lab opgerold voor de productie van methamfetamine (crystal meth). Het drugslab was ten tijde van de inval in werking. Via Newton werd in Minnertsga een drugslab voor de productie van amfetamine ontdekt en ontmanteld. Ook dit lab was in werking toen het werd aangetroffen. Agenten vonden daar grondstoffen en een kleine hoeveelheid eindproduct.

In Ter Apel werd in een loods een compleet ingericht en werkend drugslab voor de productie van amfetamine aangetroffen. Drie mannen, die hier bezig waren met de productie van amfetamine, werden hierbij aangehouden. De aangetroffen amfetamine, grondstoffen en installatie zijn in beslag genomen. Het drugslab werd ontmanteld door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), dat gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.

Dumplocaties Noord-Nederland

In 2021 zijn er tot nu toe acht dumplocaties met afval afkomstig van de productie van synthetische drugs aangetroffen. Het gaat om 5 dumpingen in Groningen, 1 in Friesland en 2 in Drenthe. In 2020 waren er in totaal 13 drugsdumpingen, met in de eerste helft van 2020 8 locaties.

In Groningen werden er begin april in een weekend op vijf verschillende plaatsen jerrycans en vaten gevonden. In de jerrycans zaten verschillende vloeistoffen afkomstig van een drugslab.

2020 (jan-juni) 2020 (jan-dec) 2021 (jan-juni) Friesland 2 4 1 Groningen 4 4 5 Drenthe 2 5 2

Opsporen van drugslabs

Mensen in de buurt zijn erg belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie. Drugscriminaliteit kan overal voor komen en burgers zijn de ogen en oren van de politie. Het delen van opvallende of verdachte situaties in de eigen buurt kan de politie helpen in de opsporing en handhaving.

In augustus van dit jaar werd middenin een woonwijk in Nieuw-Roden een drugslab opgerold. Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk voor mens, milieu en leefomgeving.

Zien, ruiken, horen

Drugslabs zijn te herkennen op verschillende manieren. Op een productielocatie zie je vaak een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen, zodat ze onopvallend in- en uit- kunnen laden. Vaak gebeurt dit op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht. Ook zie je vaak dat er gesjouwd wordt met jerrycans of vaten. Een drugslab kun je ook ruiken, vaak komt er een chemische lucht vrij en ruiken mensen oplosmiddelen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.

Melden helpt!

Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via de politieapp of het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.

Internationaal meldprogramma

De zogenoemde ERISSP-cijfers over productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs worden door de Nederlandse politie elk half jaar gepubliceerd. ERISSP is een internationaal meldprogramma voor productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs, precursoren en nieuwe psychoactieve stoffen (NPS). Dit programma is enkele jaren geleden ontwikkeld door Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) in samenwerking met de aangesloten landen. Data uit dit programma worden onder andere gebruikt bij het opstellen van het EU Drug Markets Report.

Bron: Politienieuws