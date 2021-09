Gratis veilige vernietiging van vertrouwelijke documenten tijdens de Nationale Snipperdag!

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 16 september, 08.00 uur door John Havinga

SPATJE REGEN | VOORUITZICHTEN: OVERWEGEND DROOG

Er zijn vandaag nog veel wolken en soms een spatje regen maar vanmiddag trekt de regen weg en wordt het overwegend droog. Het wordt dan 18 à 19 graden, bij een matige wind die uit het noordwesten. In de loop van de middag komt de zon er af en toe bij.

Vannacht kan er mist ontstaan en de minimumtemperatuur komt te liggen rond 11 à 12 graden. Morgen blijft het op een enkele buitje na, meest droog en de zon gaat schijnen afgewisseld door stapelwolken. Het kwik komt morgenmiddag uit op ongeveer 19 graden.

De vooruitzichten: overwegend droog. In het weekend zijn er wolken, afgewisseld door bewolking. De zon kan soms best goed schijnen, bij een wind die naar het oosten gaat draaien. Het kwik komt zaterdag nog te liggen rond 20 graden, vanaf zondag wordt met die oostenwind wel wat koelere lucht aangevoerd. Zondag wordt het nog 18 à 19 graden, maar begin volgende week kon het wel eens tegenvallen met zonneschijn bij 16 of 17 graden.