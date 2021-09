Samenwerking 123diensten, gemeente Oldambt en Afeer

WINSCHOTEN – Onlangs werd een grote archiefklus van de gemeente Oldambt gegund aan 123diensten. De feitelijke scanwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door gedetacheerde medewerkers van Afeer. Op woensdag 15 september was het officiële startmoment, waarbij alle partijen vertegenwoordigd waren. 123diensten-directeur Fred Hansen, wethouder Erich Wünker, Afeer-directeur Johan van Dam en Renske Volders-Zijl spraken hun trots uit over deze mooie vorm van regionale samenwerking. De archiveerklus zal zo’n twee jaar duren en naar verwachting op termijn mogelijkheden bieden voor een verdere uitbreiding.

1.225 meter historisch archief

Renske Volders-Zijl, CISO- en ENSIA-coördinator van de gemeente Oldambt, legt uit wat de klus inhoudt: “Het gaat om 1.225 meter historisch archief. Door aanvullend te digitaliseren gaan we mee met onze tijd. Gegevens kunnen onafhankelijk van tijd en plaats worden geraadpleegd. Het archief wordt op termijn toegankelijk voor inwoners en ondernemers. De dienstverlening zal hierdoor enorm worden verbeterd.”

Hybride werken door corona

Erich Wünker benadrukt het belang van digitaliseren, nu door corona anders wordt gewerkt dan voorheen: “Door onder andere corona is de digitalisering nog sneller gegaan. Thuiswerken en hybride werken blijven, ook als we wel weer naar kantoor mogen met ons allen. Dit betekent dat ook wij moeten gaan nadenken hoe we sneller, efficiënter kunnen gaan werken. Dossierloos werken en een digitaal archief passen bij deze ontwikkelingen. Een mooie stap die we samen gaan maken met 123diensten en de medewerkers van Afeer.”

Over Afeer

Afeer is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Mensen die zelf niet of moeilijk aan een baan kunnen komen, worden door Afeer geholpen. Daarnaast organiseert Afeer dagelijks werk voor ruim 900 medewerkers met een arbeidsbeperking. Afeer werkt mee aan een inclusieve arbeidsmarkt en is bruggenbouwer tussen overheid en bedrijfsleven.

Ingezonden door Afeer