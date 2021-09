Campagneborden “modder op de weg” weer in het straatbeeld

REGIO – Onlangs zijn de campagneborden “Modder op de weg” weer geplaatst.

Het is weer oogsttijd. Boeren en loonwerkers rijden met groot materieel om de oogst van het land te halen. De modder die daardoor op de weg komt, kan voor verraderlijke gladheid zorgen.

De in september 2019 gestarte moddercampagne vraagt om onderling begrip en om rekening met elkaar te houden. Op de folders en posters staat Willem Wubs, medewerker bij loonbedrijf Bruggers. Hij is in de hele provincie langs de weg te zien.

De campagne richt zich niet alleen op de boer, die met zijn modderige oogstwagen de weg op moet, maar ook op de automobilist of motorrijder. Weggebruikers moeten tijdens oogsttijd alert zijn. Bij modder op de weg is het advies: pas je snelheid aan. Raak je toch in een slip? Onthoud dan: stuur recht, gas los en rustig uit laten rollen. De campagne vraagt om onderling begrip. Als we in het verkeer rekening houden met elkaar, dan komt dat de verkeersveiligheid ten goede. Met elkaar dragen boeren en weggebruikers verantwoordelijkheid voor een veilige oogsttijd. Mooi veur mekoar!

Foto’s: Jan Doornkamp