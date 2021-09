Openluchttheater Sellingen presenteert drie eenakters

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 18 september, 08.40 uur door John Havinga

EEN AARDIGE DAG | LANGE TERMIJN HERFSTACHTIG?

De zon schijnt al goed er zijn eerst een paar mistbanken die snel zullen oplossen en zodoende belooft het een aardige dag te worden. Er komen vanmiddag ook wel enkele wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Het kwik stijgt naar 19 à 20 graden, bij een zwakke tot matige oostenwind.

Vannacht een oostenwind met wolkenvelden en de minimumtemperatuur komt uit op 12 à 13 graden. Morgen zal die bewolking eerst ook even hardnekkig zijn, totdat morgenmiddag de zon zal schijnen. De oostenwind wordt merkbaar steviger en is matig 4, waarmee de maximumtemperaturen zullen uitkomen op 17 of hooguit 18 graden.

Oostenwind en droog weer, maar koeler met maandag en dinsdag een afwisseling van wolken en zon, bij maxima rond 15 à 16 graden. De nachten worden ook koeler en komen begin komende week te liggen rond 8 graden.

Lange termijn herfstachtig? Niet meteen, want tot en met woensdag houden we droog weer en ook geregeld zonneschijn. Vervolgens lijkt het dan wel even gedaan met het aangename droge najaarsweer. Ergens eind volgende week, zullen we vanaf donderdag met depressies te maken gaan krijgen. Die lagedrukgebieden trekken over de Atlantische oceaan en stomen in snel tempo richting NW-Europa. In hun kielzog nemen ze actieve fronten en meer wind met zich mee. Oftewel: Het antwoord op de vraag is: ja, op de lange termijn lijkt het herfstweer ons wel te gaan bereiken.