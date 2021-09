Publiek geniet van openluchtspel bij Siep & Co

OUDE PEKELA – Dinsdagavond plaatsen acteurs en actrices van de toneelgroep Palvu uit Oude Pekela het stuk ‘vurige liefde in het veen’ in de schijnwerpers.

Bij de bekende plaggenhut van de stichting Siep & Co aan de H. Westerstraat te Oude Pekela werd dinsdagavond door acteurs en actrices van de toneelgroep Palvu uit Oude Pekela het stuk ‘vurige liefde in het veen’ opgevoerd.

Het theaterstuk speelde zich rond het jaar 1810 af op de vroegere Wilde Plaats te Boven Pekela. Destijds waren de Fransen de baas in wat nu Nederland heet. De Wilde Plaats zag er destijds heel anders uit dan nu. Woest en verlaten. Langs het Pekelder Diep was wel bewoning. Daar werd Dientje verliefd op Steven. Maar hij werd ingeloot in het Franse leger en trok als soldaat mee naar verre landen. Maar dan verschijnt de in Pekela gestationeerde Franse sergeant Jean Roucou ten tonele. Hij ziet wel wat in Dientje. En nu Steven is vertrokken ziet hij zijn kans schoon………….

Vurige liefde werd voor de eerste keer gespeeld. Omdat corona nog steeds niet is verdwenen was rond de plaggenhut plaats voor slechts 40 personen. Licht en geluid werden verzorgd door Anne Henk Ots. Henri Wierth, die het verhaal tot toneelopvoering heeft bewerkt en Trijnie Epping-Weits zijn de vertellers. De muzikale intermezzo’s werden gespeeld door violiste Ali Wierth en enkele collega’s. Voor het optreden van Palvu vertelde Sebes Zevenhuizen in het kort hoe het toneelstuk tot stand kwam.

Foto’s: Abel van der Veen

Video’s: Freddy Stötefalk