Maand van de Geschiedenis met talloze historische activiteiten in Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Op 1 oktober start het grootste historische evenement van Nederland: de Maand van de Geschiedenis. Honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten rondom het jaarthema Aan het werk. Van rondleiding tot kinderprogramma, van theatervoorstelling tot lezing en van stadswandeling tot fietstour: met ruim 450 activiteiten is er voor iedereen wat te doen, in iedere provincie. Een greep uit het programma in Groningen.

Tichelaars

Maak kennis met de Tichelaars: seizoensarbeiders uit het Duitse Lippe die generatie op generatie naar Nederland trokken, om te werken in de steenfabrieken in Groningen. Ze waren betrokken bij het hele proces: van het delven van de grondstof klei tot het bakken van de stenen. De lezing wordt afgewisseld met muziek en is tevens het startsein van het Tichelpad in Groningen.

Groningen – Buurtcentrum De Hunzeborgh – 31 oktober, 14.00-17.00 uur

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/tichelaars

Op de fiets

Oude strokartonfabrieken, geploegde akkers, vissersboten en arbeidershuisjes. In de hele provincie Groningen vind je stille getuigen van (verdwenen) arbeid. Stap op de fiets en ontdek de geschiedenis van de stad Groningen en het Ommeland.

Groningen – diverse routes – 1 t/m 31 oktober

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/ommeland

Theeplanters

De Theefabriek in Houwerzijl opent dit najaar de tentoonstelling ‘Heren van de thee’, gebaseerd op de roman van Hella Haasse. In het kader van deze expositie vindt een themalezing plaats over theeplanters. Wat dreef Nederlanders om naar Nederlands-Indië te vertrekken en ondanks alle tegenslagen door te gaan met het planten van thee? Hoe was hun verhouding met de lokale bevolking? De lezing brengt het leven en werk van deze pioniers in beeld.

Houwerzijl – De Theefabriek – 9 oktober, 10.30-11.30 uur

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/theeplanters

OVT op tournee

Tijdens de Maand van de Geschiedenis reist radioprogramma OVT door het land. De vierde stop in oktober is Kamp de Beetse in Sellingen. Wil jij een live-uitzending bijwonen? Meld je dan aan via de website van de Maand van de Geschiedenis.

Sellingen – Kamp de Beetse – 24 oktober, 10.00-12.00 uur

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/22841/ovt-sellingen

VR-klooster

Maak kennis met een pelgrim, Kruisheren en middeleeuwse bewoners van de streek Westerwolde die je zo’n vijf eeuwen geleden zomaar tegen het lijf had kunnen lopen in of rond Ter Apel. In deze plaats bevond zich een kloosterenclave, die met behulp van virtual reality volledig is herbouwd. Een educatieve film, een vr-game en een augmented reality-app waarmee je een route door de regio wandelt, brengen het gebied zoals dat aan het begin van de zestiende eeuw was tot leven.

Ter Apel – Klooster Ter Apel – 1 t/m 31 oktober

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/kloosterterapel

Archeoloog voor een dag

Wil je eens ervaren hoe het is om als een echte archeoloog te werken? Onder leiding van studenten archeologie ga je op zoek naar archeologische vondsten en leer je hoe je vondsten zo voorzichtig mogelijk uit de grond haalt.

Ezinge – Museum Wierdenland – 24 oktober, 12.30-16.30 uur

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/23023/archeoloog-voor-een-dag

Blauwdruk

Blauwdruk (of met een moeilijk woord cyanotypie) is een oude techniek om kopieën te maken door middel van licht. Dit kan op papier, maar bijvoorbeeld ook op stof. Het werd ontdekt in 1842 en het ziet er heel erg mooi uit! Ga tijdens de kindermiddag in de herfstvakantie zelf aan de slag met een mooie blauwdruk en neem jouw creatie in een echte archiefdoos mee naar huis.

Groningen – Groninger Archieven – 20 oktober, 13.00-16.00 uur

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/21831/maak-je-eigen-blauwdruk

Cultuurlandschap

Middag-Humsterland is het oudste cultuurlandschap van Europa. Een landschap dat zich laat lezen, maar zijn geheimen slechts prijsgeeft aan de oplettende kijker. Ontdek tijdens een fietstocht onder leiding van een gids hoe natuur en mens door de eeuwen heen vormgaven aan dit gebied.

Ezinge – Museum Wierdenland – diverse data in oktober

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/21330/fietsen-door-het-oudste-cultuurlandschap-van-europa-middag-humsterland

De complete agenda is te bekijken op: www.maandvandegeschiedenis.nl/agenda

Selecteer op Groningen voor het complete aanbod in deze provincie.



Over de organisatie

Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert in oktober 2021 voor de tiende maal de Maand van de Geschiedenis, die haar achttiende editie beleeft. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is investeerder van de Maand van de Geschiedenis. Om het evenement tot een succes te maken werkt het Nederlands Openluchtmuseum samen met verschillende partnerorganisaties. De Libris Geschiedenis Prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis.

De Maand van de Geschiedenis is te vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Praat mee over de Maand met de hashtags #MvdG en #Aanhetwerk

Ingezonden