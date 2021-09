Gemeente Veendam en Menzis gaan samenwerken aan een gezonde leefstijl

VEENDAM – De gemeente Veendam en zorgverzekeraar Menzis werken samen om inwoners van Veendam te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Inwoners kunnen gebruikmaken van een nieuw programma “De Gecombineerde Leefstijl Interventie” (GLI). Dit programma geeft deelnemers twee jaar lang advies en intensieve begeleiding op het gebied van gezonder leven en meer bewegen. Het gaat in dit programma om een algehele gezondere leefstijl voor mensen met overgewicht. In dit programma krijgen inwoners met overgewicht de kans om samen met een leefstijlcoach aan de slag te gaan.



Wethouder Ans Grimbergen:

“Iedereen wil zich gezond voelen, alleen is dat niet altijd even gemakkelijk. Het programma van de gecombineerde leefstijl interventie biedt inwoners de kans om onder goede begeleiding van een leefstijlcoach aan de slag te gaan. In dit GLI-programma gaat het om een combinatie van gezond eten, bewegen en er met elkaar over praten. Samen is het vaak makkelijker dan alleen. Met begeleiding van de leefstijlcoach weet je na twee jaar alles over gezonder leven, hoe je het beste kunt bewegen en hoe je dit zelfstandig kan volhouden.”



Gezonder leven

Overgewicht en obesitas zijn na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten in Nederland. Bijna de helft van de Nederlanders van 20 jaar en ouder is te zwaar. Het GLI-programma helpt inwoners met overgewicht om gezonder te leven en meer te bewegen.





Doorverwijzen

Inwoners van Veendam die kampen met overgewicht kunnen via de huisarts of een medisch specialist doorverwezen worden naar een leefstijlcoach in Veendam om mee te doen aan het GLI programma. Het GLI-programma duurt twee jaar en is onder begeleiding van een leefstijlcoach, (en afhankelijk van het programma) een fysiotherapeut en diëtist.



Bewegen

De gemeente Veendam organiseert in samenwerking met Compaen (welzijnsorganisatie in Veendam) verschillende beweegactiviteiten. De gemeente Veendam organiseert wekelijks een beweegmoment voor de deelnemers. In samenwerking met Compaen is er ook nog een maandelijks activiteitenprogramma. De activiteiten sluiten aan bij het GLI programma en zijn onder andere gericht op ontmoeting en gezonde voeding. Deze activiteiten zijn soms gratis of er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Samenwerking

De focus van het GLI-programma ligt onder andere op bewustwording van de nieuwe leefstijl, het bewegen en het volhouden op langere termijn. Hierbij werken de gemeente Veendam en Menzis samen met Compaen en de leefstijlcoaches van Fysio Topzorg, Isabelle Blaes en Fysiotherapie Torenstraat.



Urgentie

“Bij Menzis willen we de aandacht verleggen van ziekte en zorg naar gezondheid en leefstijl, licht Suzanne Oostvogels, Regiomanager Zorg Noord, toe. Dat betekent meer aandacht voor een gezonde leefstijl en meer aandacht voor preventie. Traditioneel zijn we als zorgverzekeraar gewend om problemen op te lossen in de zorgketen, maar we willen de beweging naar de voorkant maken: meer aandacht besteden aan gezond blijven, gezonder te worden en soms zelfs ziekte te keren. Inzet op de Gecombineerde leefstijlinterventie sluit aan bij deze ontwikkeling”.



Meer informatie

Neem contact op met de van leefstijlcoaches van Fysio Topzorg, Isabelle Blaes en Fysiotherapie Torenstraat of kijk meer informatie op: www.menzis.nl/gli

Ingezonden