Appelfeest en fruit-pers-dag in Smeerling

SMEERLING – Op zaterdag 9 oktober is het Appelfeest en fruit-pers-dag in het Groningse Smeerling! Heb je de oogst binnen? Kom dan met je geplukte fruit langs bij de mobiele sap-pers die de hele dag bij Gasterij Natuurlijk Smeerling staat of beleef een ware ‘appel-experience’.

Fruit-pers-dag 9 Oktober 2021

Heb je fruitbomen in de tuin staan en zijn je appels en peren (binnenkort) rijp? Op zaterdag 9 oktober ben je van harte welkom bij Gasterij Natuurlijk Smeerling om je fruit tot het allerlekkerste sap te laten verwerken. Op die dag staan ‘de Sappers’ uit Voorst met hun mobiele sap-pers voor je klaar. In samenwerking met Natuurmonumenten en stichting de Appelhof maken ze er weer een gezellige en vooral lekkere dag van.

Koel bewaren

Bewaar je fruit op een koele, donkere plek of oogst het kort van tevoren. Op de sap-pers-dag neem je je fruit mee. Dat wordt gewassen, gesneden en voor je geperst. Na kort pasteuriseren wordt het sap verpakt in een handige sap tap. Zo blijft het minstens een jaar houdbaar. Aanmelden is gewenst.

Aanmelden voor sap-pers

Wil je je aanmelden om je fruit tot het allerlekkerste sap te laten verwerken, meld je dan aan via de website van de sappers: www.desappers.nl

Appel Wandel arrangement

Om de oogsttijd écht te beleven organiseren we een wandeling door het dal van de Ruiten A naar drankenspeciaalzaak Bij Thijs in Vlagtwedde, waar Thijs Dijkstra van Bij Thijs een speciale appeldranken proeverij verzorgt (ook niet alcoholisch). De wandeling start en eindigt bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Onderweg kom je langs de Appelhof en bij terugkomst bij de Gasterij staat er een appellekkernij voor je klaar. De tijdsduur voor dit wandel arrangement is ongeveer 2,5 tot 3 uur. Er kan gelopen worden tussen 10.00 en 16.00 uur. Opgeven voor dit appel wandel arrangement kan tot 8 oktober via info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl.

Appel-high tea met een ware appelbeleving

Een aanrader voor de liefhebber van zoete en hartige appel-lekkernijen is de speciaal door ons ontwikkelde appel-high tea, met onder andere een appelbol, appeltaart, hartige en zoete poffert en meer van dat lekkers. Reserveren kan via info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl

Thema: De geuren van aromatische planten

Schoonheidssalon Smeerling, een nieuw jong bedrijf waarmee de Gasterij samenwerkt, presenteert zich en staat met een stand bij de Gasterij. Maak kennis met verschillende workshops aromatische planten en kruiden en het merk Esse.

Locatie Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15, 9591 TX Smeerling.

Ingezonden