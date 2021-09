Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Ter Apel. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandelbeleving Ter Apel Monumenten + de vele Bossen woensdagmorgen 22-09-2021.



Wandelen Werkt deze morgen wandelen met 3 wandelgroepen omgeving Ter Apel. Diverse afstanden 8-10 en 12 km.

Startpunt: Recreatiecentrum de Bosrand, een plek waar je bent met een motto ‘Jij en ik door dun en dik’.

Historie Bosrand, een schoolgebouw uit 1931, gebouwd in Amsterdamse Stijl. Waar onderwijs werd gegeven. Het was een school met de Bijbel. Het gebouw wordt nu gebruikt voor horecagelegenheden en een B&B.

Route van de wandeling ging door de bossen, achter langs de Wonderwereld en wat zie je dan( roofvogels en uilen soorten). We wandelen verder naar de authentieke Schotslaan waar vele mooie monumentale woningen/panden staan. Ook komen we door het mooie Parkbos van het klooster en zien we verderop eeuwen oude reusachtige beukenbomen. Tevens door de prachtige natuur van het stroomdal van de Ruiten Aa en de Runde. Ook zagen we de plek waar de twee beken samenkomen.

Verder langs de oude fabriek AGO. Naam staat voor Aardappelen, Groente en Obst en langs het Eco -dorp (voorheen Avebe). Langs de Jachthaven en door woonwijk De Runde. Toen op naar de bibliotheek waar Greetje Dümmer voor alle groepen een kleine toelichting heeft gegeven op de foto’s van de smartphone fotografie cursus, iedereen heeft het enorm gewaardeerd en vonden het hartstikke leuk.

Via de RSG het Kloosterbos in en verder richting onder meer Ruiten Aa en de mooie Bosbeek en via de bossen weer terug naar ons startpunt de Bosrand waar voor de liefhebbers de soep weer klaarstond, Ter Apel altijd een prachtige wandeling. Alle wandelaars hebben weer genoten.



Info: Ruiten Aa.

De meanderende beken Ruiten Aa en Mussel Aa, konden de watermassa’s uit Drenthe niet verwerken. De sponswerking van de Groningse en Drentse veengebieden nam evenveel af als de ontginningen daar vorderden. De roep om kanalisatie werd steeds sterker, zelfs zo dat er een pressiegroep voor werd opgericht: de Vereniging tot bevordering der Kanalisatie van Westerwolde. Het stroomgebied van de Ruiten – Aa staat bij Ter Apel in contact met dat van de Runde. Dat riviertje stroomde vroeger van het veengebied Zwartemeer in Zuidoost – Drenthe en een zijtak van de Runde, de Moersloot, was één van de stroompjes die bij het Klooster van Ter Apel de Ruiten Aa voedde. Drie organisaties, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s en de Dienst Landelijk Gebied, hebben de handen ineen geslagen om de verbinding tussen het Runde – stroomgebied en de Ruiten Aa te optimaliseren. Zij groeven de Bosbeek.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman

De foto’s vindt u HIER.