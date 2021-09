Informatieavond over online cursussen in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Wil je dit najaar een gratis cursus volgen? De Groningse bibliotheken beschikken over een aanbod van 160 online cursussen van GoodHabitz en Soofos. Woensdagavond 29 september organiseert Bibliotheek Veendam van 19.30 – 20.30 uur een informatieavond over dit cursusaanbod.

Je blijven ontwikkelen wordt nog gemakkelijker met de gratis online cursussen van de bibliotheek. Kom langs op de informatieavond op woensdag 29 september en ontdek de mogelijkheden.

Tijdens de informatieavond leggen we uit hoe je deel kan nemen aan een online cursus, waar het aanbod uit bestaat en wat de inhoud van de cursussen is. Ook gaan we graag in gesprek of er behoefte is aan studiegroepen in de bibliotheek.

De gratis informatieavond wordt gehouden op woensdag 29 september van 19.30 – 20.30 uur. Aanmelden kan in Bibliotheek Veendam of via biblionetgroningen.nl/veendam.

