Nieuw pand voor de AVIM in Ter Apel

TER APEL – De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van politie Noord-Nederland gaat binnenkort verhuizen naar een nieuw pand. Het nieuwe pand is al in aanbouw op een steenworp afstand van de huidige locatie.

De AVIM van de politie Noord-Nederland is momenteel ondergebracht in een pand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan de Ter Apelervenen 3 in Ter Apel. Al enige tijd bestaatde behoefte om voor AVIM een gebouw in eigen beheer te hebben. Met de komst van het nieuwe gebouw, krijgt de afdeling een volwaardig gebouw dat voldoet aan de wensen van de gebruikers. Daarnaast biedt het gebouw extra flexibiliteit voor de politie om mee te bewegen met de tijd. De eerste stappen van de bouw zijn al genomen aan de Ter Apelervenen 12. Omdat het gaat om een semipermanent gebouw, zal de bouw slechts enkele maanden duren. De verwachting is dat het gebouw medio december 2021 in gebruik zal worden genomen door de AVIM.

Wat doet AVIM Ter Apel?

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (vroeger Vreemdelingenpolitie genoemd) doet onderzoek naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. Iedere vreemdeling wordt voor de start van zijn of haar asielaanvraag geïdentificeerd en geregistreerd door de AVIM. De locatie in Ter Apel is het enige aanmeldcentrum in Nederland, waardoor vluchtelingen hier hun asielprocedure starten. Na identificatie en registratie worden de asielzoekers opgevangen door het COA op het asielzoekerscentrum aan de Ter Apelervenen en start de Immigratie- en Naturalisatiedienst de asielprocedure.