Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

NEDERLAND – Horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting kunnen in het vierde kwartaal van 2021 een subsidie krijgen voor de vaste lasten. Het kabinet heeft besloten om deze ondernemers ook in de komende maanden te steunen, omdat nachtclubs en discotheken in ieder geval tot 1 november verplicht dicht zijn tussen 00:00 en 06:00 uur. Het kabinet trekt voor de tegemoetkoming 180 miljoen euro uit. Dat schrijven de ministers Blok (Economische Zaken en Klimaat, EZK) en Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Keijzer (EZK) aan de Tweede Kamer.

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet een ondernemer in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50% minder omzet maken dan in het vierde kwartaal van 2019. Daarnaast moet hij in het tweede en derde kwartaal van 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben ontvangen. Hiermee richt het kabinet de regeling specifiek op bedrijven die langdurig omzetverlies lijden en geen reserves hebben kunnen opbouwen.

In totaal kan een horecaondernemer in het vierde kwartaal maximaal 250.000 euro steun ontvangen uit de subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN). Voorwaarde is wel dat hij in totaal niet meer dan 1,8 miljoen euro overheidssteun voor vaste lasten krijgt tussen maart 2020 en december 2021. Dit is het maximale bedrag dat ondernemers volgens het Europese staatssteunkader mogen ontvangen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt de subsidies na verstrekking openbaar.

Eerder heeft het kabinet besloten de generieke steunregelingen (NOW, TVL, Tozo, TONK en enkele fiscale maatregelen) per 1 oktober 2021 niet te verlengen, omdat het doorgaan met deze generieke steun verstorend werkt op het huidige herstel van de economie.

De bewindspersonen: “De gedwongen nachtsluiting maakt het voor ondernemers in de nachthoreca nu echter onmogelijk om hun normale omzet te draaien. Dat is voor deze bedrijven een bittere pil. Daarom bieden we de getroffen ondernemers deze financiële steun.”

In november besluit het kabinet of de verplichte nachtsluiting in de horeca kan worden opgeheven.

Bron: Rijksoverheid