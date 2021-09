Regenboog Oldambt organiseert diverse activiteiten tijdens de internationale coming out week

WINSCHOTEN – In de coming-out week van 11 tot en met 16 oktober 2021 wordt in Noordoost Groningen een aantal activiteiten georganiseerd. Deze zijn bedoeld om de zichtbaarheid en het zelfbewustzijn van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen in Noord en Oost Groningen te vergroten.

Het officiële startsein van de coming-out week wordt gegeven door wethouder Gert Engelkens, die op maandagochtend 11 oktober om 10 uur de regenboogvlag zal hijsen voor het gemeentehuis in Winschoten.

Op 12 oktober vertoont de Filmliga in samenwerking met Regenboog Oldambt in Cultuurhuis de Klinker in Winschoten de film Lola ver la mer. Deze film gaat over de jonge transgender Lola die door haar vader uit huis is gezet omdat ze transgender is. Na de dood van haar moeder komt ze weer met hem in contact om de laatste wens van haar moeder in te willigen. Daarvoor moeten zij en haar vader samen een roadtrip ondernemen die hen naar de Belgische kust voert. Aanvang film: 20:00 uur.

Op vrijdag 15 oktober is er een grootse LHBTI Lounge Party met het motto Out & Proud voor jong en oud! Het feest vindt plaats in de Harbour Club in Winschoten van 20:30 uur tot 00:00 uur. In tegenstelling tot eerder berichtgeving zal er geen muziek zijn van DJ Dusty, maar zal de livemuziek worden verzorgd door singer/songwriter Kira Dekker. Op dit feest kunnen LHBTI-ers van alle leeftijden elkaar ontmoeten en vieren dat wij kunnen zijn wie wij zijn. Omdat het weer mág willen we er een ‘schitterend‘ feest van maken. Dus ga uit je bol, trek je mooiste (glitter!) -outfit aan en feest met ons mee! Je kunt voor de meest schitterende (of glitterende) outfit misschien zelfs een prijs winnen! De deskundige jury zal hierover nadere mededelingen doen tijdens het feest. Het feest is gratis toegankelijk, met coronapas of testbewijs.

Meer informatie op www.regenboogoldambt.nl

