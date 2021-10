Activiteiten in Het Groninger Landschap

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 1 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | ZONDAG ZEER NAT

Het is vandaag een zwaar bewolkte dag maar in de ochtendperiode is het droog bij een matige zuidenwind, en het is fris met 12 á 13 graden. In de middag neemt de kans op regen toe en in de namiddag en vanavond zijn er flinke perioden met regen te verwachten. Totaal kan tot middernacht zo’n 10 mm regen vallen, de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 16 graden.

Vannacht trekt die regenzone snel weg en later klaart het ook op. Morgen is er af en toe zon maar er is ook laaghangende bewolking. Het is tot de avond droog, in de loop van de avond komt er regen bij.

Die regenzone blijft zondag hangen en dat zou wel eens natte dag kunnen gaan worden met meer dan 20 mm aan neerslag. Net als morgen is er dan een matige tot vrij krachtige zuidenwind en de middagtemperatuur is zo’n 15 graden.

Maandag is het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, dinsdag en woensdag valt er af en toe regen. De temperaturen veranderen weinig.