Nog Klimaatburgemeester gezocht voor gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Nederland telt inmiddels 111 ‘Klimaatburgemeesters’. De oproep van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voor veel aanmeldingen gezorgd. Maar het ministerie zoekt nog een Klimaatburgemeester in gemeente Westerwolde.

Op 28 oktober start de allereerste Nationale Klimaatweek. In die week (die loopt t/m 5 november) laten we zien wat er in Nederland allemaal al gebeurt, maar ook wat er nog nodig is om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op zoek naar Nederlanders die zich al inzetten voor een beter klimaat. Maak jij het verschil in jouw gemeente? Meld je dan aan!

Op de eerste dag van de Nationale Klimaatweek (NKW) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid. Tijdens de Nationale Klimaatweek vraagt het ministerie op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt om klimaatverandering tegen te gaan. Bedrijven en organisaties (Klimaatsupporters) en gemeenten zullen in de Klimaatweek van zich laten horen. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat.

Wat is jouw klimaatverhaal?

Tijdens de Nationale Klimaatweek spelen de Klimaatburgemeesters een belangrijke rol om de rest van Nederland te inspireren zich ook in te zetten. Het ministerie roept Nederlanders op mee te doen aan de week en zoekt voor alle gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Iemand die zich inzet voor een beter klimaat door zijn eigen levensstijl aan te passen en deze ervaring graag met anderen wilt delen. Dat kan iets groots zijn of klein. Goedkoop of duur. Van je huis laten isoleren, tot minder voedsel verspillen. Ben jij die persoon uit gemeente Westerwolde? Of ken je iemand? Geef jezelf (of die persoon) dan op via: www.iedereendoetwat.nl/nkw.

Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 uitstoten, hoe beter het is voor ons allemaal. Niets doen is geen optie. Daarom zetten we met z’n allen klimaatbewuste stappen. Als iedereen wat doet voor het klimaat kunnen we samen de CO2-uitstoot in Nederland verlagen. We roepen burgers, bedrijven en organisaties in héél Nederland op om bij te dragen aan een beter klimaat én om mee te doen met de Nationale Klimaatweek. Van scholen tot multinationals en van gemeenten tot energiebedrijven en brancheorganisaties.

Ingezonden