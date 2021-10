Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 3 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER NATTE DAG | LATER DROGER WEER

Het is een verregende zondag want tot de avond zal het bijna geen moment droog zijn. Heel hard regenen doet het niet, maar er kunnen wel een paar flinke buien in het regenfront zitten. Vanaf vanochtend tot aan de avond valt er zo’n 10 mm aan regen. De maximumtemperatuur is 15 graden, bij een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Vanavond wordt het snel droog en er komen vannacht enkele opklaringen, plaatselijk kan mist of nevel ontstaan. Morgen wordt dan ook een betere dag met vaak opklaringen en vooral ’s ochtends ook bewolking. Het is droog en het wordt ca. 16 graden bij een matige zuidenwind.

Dinsdag begint droog maar eindigt met wat regen, woensdag vallen er nog enkele buien. Daarna is het een paar dagen droog, met enkele mooie zonnige perioden.