Truus uit Midwolda zondagavond door Quinty Trustfull verrast met 259.000 euro

MIDWOLDA – Een geweldige verrassing op de zondagavond voor Truus uit Midwolda. Postcode Loterij-ambassadeur Quinty Trustfull mocht Truus verrassen met 259.000 euro, hetzelfde bedrag als studiowinnaar Annemieke uit Middelharnis won tijdens de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’. Het verrassingsmoment, dat via een videogesprek verliep, was live bij SBS6 te zien.

Omdat Truus tijdens het verrassingsmoment niet thuis was, werd zij samen met haar man via een videogesprek verrast. Op de vraag of Truus en haar man nog wensen hebben, antwoordt Truus: “Onze wens is natuurlijk om gezond te blijven! Verder willen we genieten van het leven en op vakantie gaan. Welke bestemming maakt voor mij niet uit, als het er maar gezellig en zonnig is.” Als Quinty het bedrag van 259.000 euro onthult, vliegen Truus en haar man elkaar in de armen: “Geweldig! Dit is niet normaal.”

Ook buren uit Midwolda winnen mee

Truus ontvangt dit geldbedrag omdat Annemieke uit Middelharnis dit bedrag in de finale van Miljoenenjacht won. Een Postcode Loterij-deelnemer wint hetzelfde bedrag thuis. Truus uit Midwolda was deze keer de gelukkige. En zij laat haar buren mee winnen. Iedereen die met postcode 9681 AP (Hoofdweg) meespeelt met de Postcode Loterij, verdeelt met elkaar dit bedrag. In totaal zijn dit, naast Truus, 8 inwoners. Zij winnen bedragen variërend van 14.388 euro tot 57.555 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen met de Postcode Loterij. Omdat Truus in totaal met vijf loten meespeelt, wint zij naast het studiobedrag ook nog eens een bedrag van 57.555 euro.

Over ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’

In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ strijden per vak vijf deelnemers om verschillende grote prijzen. Eén van de aanwezige deelnemers van de Postcode Loterij maakt kans om de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan met dit spel een geldbedrag tot wel vijf miljoen euro winnen.

‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ is tot en met zondag 10 oktober wekelijks te zien op zondagavond om 20.00 uur bij SBS6.

Bron: Postcodeloterij