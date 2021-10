V.v. Sellingen wint met 8-0 van v.v. Bellingwolde

SELLINGEN, BELLINGWOLDE – Vanmiddag won v.v. Sellingen met 8-0 van v.v. Bellingwolde.

Vanmiddag was de wedstrijd in de derde klas C v.v. Sellingen tegen v.v. Bellingwolde. Sellingen was de gehele wedstrijd in de regen heer en meester over de grensbewoners en wonnen uiteindelijk met 8-0.

Man van de wedstrijd Ian de Vrieze was ongrijpbaar voor de verdediging van Bellingwolde. Hij scoorde zelf drie keer en zorgde er een paar keer voor dat zijn medespelers vrij voor de goal kwamen om te scoren.

De andere doelpunten kwamen van Corné Prins drie keer, Machiel Buining en Rik Bos.

Ingezonden door Bé Eelsing

HIER vindt u meer foto’s