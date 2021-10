Gemeente Midden-Groningen organiseert sportavond

MIDDEN-GRONINGEN – De gemeente Midden-Groningen organiseert op 3 november 2021 de Sportavond Midden-Groningen. Jaarlijks waardeert de gemeente via de Sportverkiezing Midden-Groningen sporters en sportclubs die het voorgaande jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd. In het afgelopen coronajaar waren er voor sporters en sportclubs maar weinig mogelijkheden om hun prestaties te laten zien. Daarom is de opzet dit jaar anders dan andere jaren en is er een Sportavond in plaats van een Sportverkiezing.



Nederlands kampioenen

Het afgelopen jaar is er door de coronapandemie weinig gelegenheid voor sport geweest. Dat betekent ook dat op topniveau weinig prestaties zijn geleverd. Desondanks zijn er toch enkele Midden-Groningers tot Nederlands kampioen gehuldigd. Dit wil de gemeente Midden-Groningen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zij worden tijdens de Sportavond in het zonnetje gezet.



Oproep voor organisaties die mensen stimuleerden te sporten tijdens pandemie

Dit jaar is er speciale aandacht voor organisaties en mensen die zich hebben ingezet om mensen aan het bewegen te krijgen. Verschillende sportaanbieders, wijk- en buurtverenigingen hebben zich tijdens de coronapandemie ingezet om mensen te laten bewegen of hebben hierin een verbindende rol gespeeld. De organisaties of mensen die zich hiervoor het meest hebben ingespannen, wil de gemeente Midden-Groningen waarderen met een leuke attentie. De gemeente roept daarom organisaties op zich te melden als ze in aanmerking willen komen voor deze waardering. Dit kunnen ze doen door een e-mail te sturen naar: sportverkiezing@midden-groningen.nl met daarin informatie over hoe ze mensen, leden en niet-leden, hebben aangespoord te gaan bewegen. Reageren kan nog tot vrijdag 8 oktober 2021. Een jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt welke organisaties de attentie krijgen.



Prijsuitreiking Sportavond 3 november 2021

Tijdens de Sportavond is de prijsuitreiking van de prijzen voor de Nederlands kampioenen én de attentie voor de organisaties die zich hebben ingespannen om mensen aan het bewegen te krijgen. De Sportavond is op woensdag 3 november in de theaterzaal van Kielzog, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand.

