Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Nieuw Scheemda

NIEUW SCHEEMDA – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Nieuw Scheemda. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandelen Rondom Nieuw Scheemda (Scheemsterhammerk) ’t Waar (’t Woar).

Woensdagmorgen 6-10-2021 met vele wandelaars (afstanden 8-10 of 12 km) naar Nieuw Scheemda ook mooi.

Deze wandeling in het teken van bezoek aan gerestaureerde de molen De Dellen.

Startpunt de Hervomde Kerk. Vervolgens door en langs een natuurbosje genoemd Oldambt (onderhoud Staatsbosbeheer), langs Termuntenzijldiep (traject ’s winters Oldambtrit) met aan de lnkerkant voorheen Zwiene Paradies. Daarna langs de Barlage polder richting ’t Waar – Begin van Nieuwolda. Vervolgens naar Galerie Waarkunst. Verder richting Hondshalstermeer naar Buiten Nieuw Diep. Hierover een een dijkje richting de fruitboomgraad en naar de mooie molen De Dellen. Daarna terug naar ons beginpunt de kerk in Niewolda.

Onderweg heel veel kunnen zien en kunnen beleven. Vele mooie karakteristieke Boerderijen en vele fruitbomen en wijngaarden in deze omgeving. Ook bijzonder ’ t Waar met zijn bijzondere huisjes en de vele autootjes CV2 (vroeger was hier een CV2 autosloperij). Tevens werden er door een wandelaarster (woont in ’t Waar) op werden geattendeerd weten jullie wel dat Herman Brood hier vroeger heeft gewoond.

Uitleg bij de Kerk Nieuw Scheemda – Galerie Waarkunst – Appeltje voor de dorst bij fa. Bosschaart en

De Molen De Dellen. Bij deze namens de wandelaars nogmaals bedankt voor de informatie aldaar. Wordt zeer gewaardeerd. Tevens Boelr Mellema bedankt om voor ons speciaal gezien het hoge graas een wandelpad vooraf te maaien.

Informatie over de kerk:

Na inpoldering van een deel van de Dollard ontstond in 1659 een nederzetting die werd aangeduid als Scheemderhamrik. Een nieuw gevormde hervormde gemeente splitste zich af van Scheemda. Nieuw Scheemda was geboren en begon meteen met de bouw van een kerk. Deze werd in 1661 afgebouwd en voorzien van een heus uurwerk; de wijzerplaat zit in de ‘dakkapel’. Het interieur met een balkenplafond is eenvoudig en harmonieus. De gehele inrichting, de trap incluis, stamt uit de bouwtijd. Naast de tegen de oostwand staande preekstoel hangt een zweepje om honden uit de kerk te verjagen.

Informatie Fruitgaard Bosschaart:

Halverwege de dijk is de boerderij van de fam. Bosschaart. Zij verkopen tijdens het seizoen fruit van hun boomgaard. Cornelia weckt vruchten, maakt sappen, poffert en jamsoorten onder de merknaam ”Grunneger Heerlyckheitd” Een aantal jaren geleden is zij in de “Week van de smaak” de beste van Groningen geworden.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Greetje Dümmer-Henny van Huizen

