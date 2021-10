OUDE PEKELA – Gisteren is in Oude Pekela een hennepkwekerij aangetroffen.

In een losstaande garage achter een woning in Oude Pekela werden op de zolder 120 planten gekweekt. De politie heeft de kwekerij ontmanteld. Er zijn twee verdachten aangehouden. In de woning bleek sprake van illegale afname van stroom en de elektriciteit was onprofessioneel en brandgevaarlijk aangesloten. Tevens werd de kweekruimte deels verwarmd door elektrische straalkachels.