DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vanmorgen vond om half elf op de rotonde in de Weenerstraße in Weener een aanrijding plaats. Daar stond door onbekende oorzaak een vrachtwagenchauffeur plotseling bovenop de rem. Een daarachter rijdende 21 jarige bestuurder van een VW uit Weener kon een aanrijding niet voorkomen en reed frontaal achterop de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden. De politie is naar hem op zoek. De vrachtwagen had kentekenplaten die bgeonnen met OHZ.

Niederlangen

Tussen 26 en 28 september zijn in een bosgebied aan de Neusustrumer Straße tussen Niederlangen en Neusustrum 100 tot 150 oude banden gedumpt. Het gaat om banden van vrachtwagens, trekkers en auto’s. Een deel van de banden is nog voorzien van velgen. Het is de laatste tijd vaker voorgekomen dat in hetzelfde gebied banden zijn gedumpt. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen.

Meppen

Woensdag is tussen 15.15 en 16.30 uur in de parkeergarage aan de Neuen Markt in Meppen een bruine VW Passat beschadigd. Dit is vermoedelijk met een winkelwagentje gebeurd. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Heede

Tussen 1 en 4 oktober zijn op een terrein van de Riesenlinde aan de Burgstiege in Heede vernielingen gepleegd. Er werd een straatlantaarn beschadigd. De schade wordt op 1.500 euro geschat.