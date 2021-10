Countryband Savannah treedt op voor jarig Nutsdepartement Bellingwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 9 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEEKEND | VANAF MAANDAG WISSELVALLIG

Er is vanochtend mist en nevel, maar geleidelijk zal dat oplossen en het wordt een overwegend zonnige middag. Het is vanochtend nog fris met 8 tot 12 graden, maar het maximum is toch nog zo’n 15 graden. Er komt een zwakke tot matige oostenwind te staan.

Vannacht trekt een hogedrukgebied in Midden-Europa weg naar het oosten en bij ons wordt het dan windstil. Dat betekent opnieuw de vorming van mistbanken en nevel. Het zal tevens koud worden want de temperatuur daalt tot rond +2 graden. En dus is er komende nacht kans op vorst aan de grond.

Morgenochtend is het dan koud en nevelig. De zon zal in de loop van de dag wel doorbreken, maar we eindigen bewolkt en morgenavond is er vanuit het westen kans op wat regen. Na dit weekend wordt het wisselvallig want er komt een noordwestenwind met af en toe zon maar vooral dinsdag en woensdag ook regenbuien. Heel zware buien zijn er voorlopig maar koud zal het wel worden, met maxima van 12 tot 14 graden. Morgenmiddag wordt het nog 14 á 15 graden.