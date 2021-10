Oktobermaand Kindermaand bij Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL, VEENDAM – Tijdens de herfstvakantie rijdt de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer. En omdat het Oktobermaand Kindermaand is gaan kinderen t/m 12 jaar op deze rijdagen gratis mee!

Oktobermaand Kindermaand en Teddyberen

Gratis meedoen aan workshops en spannende speurtochten? Een mooie kindervoorstelling bezoeken of een leuke rondleiding volgen? Rondkijken in een kasteel of museum? Het kan tijdens Oktober Kindermaand 2021. In Drenthe en Groningen! Bij Museumspoorlijn STAR kunnen kinderen t/m 12 jaar gratis met de trein mee op zondag 17, woensdag 20 en zondag 24 oktober. Zondag 17 oktober staat in het teken van de Teddyberen. Neem je teddybeer mee en maak een gezellige treinrit. De berendokter is aanwezig om zieke beren weer beter te maken.

Op alle dagen rijdt de stoomtrein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Vertrek in Stadskanaal is om 10.45 en 14.00 uur. Vanuit Veendam kun je om 12.00 uur mee.

Reserveren niet meer noodzakelijk, geen coronatoegangsbewijs-code nodig

Met het ingaan van de meest recente coronamaatregelen is het reserveren voor een treinrit niet meer nodig. Opstappen in Veendam is ook weer mogelijk. Treinkaarten zijn aan de loketten van de stations Stadskanaal en Veendam te koop. Uiteraard zijn E-tickets ook verkrijgbaar via de website van de STAR. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig voor een rit met de stoomtrein. Ook zal de STAR de horeca als afhaalpunt inrichten zodat ook hier geen coronatoegangsbewijs nodig is. Iedereen is en blijft welkom bij Museumspoorlijn STAR!

Meer informatie en reserveringen

Meer informatie over de rijdagen is te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.

