Ben Dekens en Han Tuenter van Damclub Winschoten in herfstvakantie naar “Hijken Open”

WINSCHOTEN, HIJKEN – In de herfstvakantie wordt het internationaal damtoernooi “Hijken Open” afgewerkt in het plaatselijke Dorpshuis “De Dorpshoeve”. De 58 deelnemers beginnen maandag 18 oktober en werken dan acht ronden “Zwitsers systeem” af t/m 23 oktober. Dat betekent alle dagen 1 partij met op dinsdag en donderdag 2 partijen. Dit alles onder een speeltempo van “ Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”. Naast Nederland komen de deelnemers voor deze damweek uit Roemenië en Letland.

Drie Internationale Grootmeesters

Bij deze derde editie nemen een 9 tal spelers deel met een damtitel, waaronder 3 Internationale Grootmeester namelijk GMI Gunter Valneris, GMI Jos Stokkel en GMI Roel Boomstra. Volgens ingewijden is Roel Boomstra favoriet voor de eindzege. Het geheel staat overigens onder auspiciën van de werelddambond (FMJD). Bij het zogenaamde “Zwitsers systeem” wordt normaliter de 1e ronde bepaald door loting. Vanaf de 2e ronde neemt de computer dit over en worden na elke ronde spelers met een gelijk aantal punten aan elkaar gekoppeld.

Damclub Winschoten

Ben Dekens uit Eext en Han Tuenter uit Westerlee van Damclub Winschoten nemen deel aan “Hijken Open”. Ben Dekens neemt deel aan de onderlinge competitie van Damclub Winschoten en is basisspeler bij Hijken DTC 3 dat uitkomt in de 1e klasse van de KNDB competitie. Naast Hoogeveen Open is deze “Damweek Hijken” een volwaardig tweede damtoernooi in Noord Nederland met een regulier tempo. In Friesland wordt in het voorjaar een toernooi gespeeld met het speeltempo “Fischer 40 minuten + 1 minuut per zet”.

Het Mello Koolman toernooi in Groningen is tenslotte een zogenaamd Rapid toernooi met voor elke speler 30 minuten speeltijd/partij.

Ingezonden