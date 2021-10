Gezellige middag bij Stichting Welzijn, afdeling Sellingen

SELLINGEN – Na een lange (corona) stop werd vanmiddag bij Stichting Welzijn, afdeling Sellingen, een gezellige middag georganiseerd.

In de MFA in Sellingen werd vanmiddag door Stichting Welzijn, afdeling Sellingen, een gezellige middag georganiseerd. Na het openingswoord door Dina van der Straat van Stichting Welzijn genoten de aanwezigen van koffie met gebak. Vervolgens werden er Groninger gedichten voorgelezen en was er tijd voor een partijtje bingo. De nummers die moesten worden doorgestreept zaten verstopt in een verhaal.

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Voor 10 november staat de volgende bijeenkomst gepland. Dan worden de foto’s van het afgelopen seizoen bekeken.

Foto’s: Johannes Velthuis

gr. Johannes