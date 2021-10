DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Maandagavond om acht uur is een inwoonster van Weener het slachtoffer geworden van Whats App fraude. De vrouw werd via Whats App benaderd door iemand van wie zij dacht dat het haar zoon was. Hij vroeg haar geld over te maken omdat hij dringend een rekening moest betalen. Het slachtoffer voldeed aan het verzoek en maakte een bedrag van vier cijfers over.

De politie ziet een stijging in het aantal gevallen van oplichting per telefoon. Waar het aanvankelijk senioren betrof, die zogenaamd werden benaderd door hun “in nood verkerende” kleinkinderen, zijn het nu ouders die zogenaamd door hun kinderen worden ge-appt met het verzoek om geld over te boeken. De “kinderen” verklaren dan dat hun telefoon kapot is en dat zij appen met een nieuw nummer. Zij adviseren het oude nummer te vervangen voor het nieuwe en vragen vervolgens geld over te boeken omdat er één of twee rekeningen open staan.

Sögel

Om vier uur gistermiddag kwam op de Wahnerstraße in Sögel een fietser ten val. De oorzaak was een medisch probleem. De 19 jarige werd met zware verwondingen naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

Haren

Vanmorgen is om kwart over acht een 14 jarige fietser zwaargewond geraakt. Het slachtoffer reed op de Schwartenberger Straße in de richting van de Ter Apeler Straße in Haren, toen hij door een personenauto werd ingehaald. Hierbij belandde hij in de berm en kwam ten val. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de personenauto is doorgereden. De politie onderzoekt of de fietser door de auto is geraakt en is op zoek naar de bestuurder en eventuele getuigen.

Haselünne

Gisteren hield de politie op de L54 in Haselünne een snelheidscontrole. Hierbij werd in twaalf gevallen een overschrijding van de maximum snelheid vastgesteld. Een automobilist maakte het wel erg bont. Hij raasde met 210 km/u langs de controle. Ter plaatse gold een maximum snelheid van 100 km/u. Naast een boete van tenminste 1.200 euro krijgt hij een rijverbod van drie maanden opgelegd.

Lathen

De politie zoekt getuigen van een ongeval die gistermorgen om 07.50 uur op de Melstruper Straße in Lathen plaats vond. Daar werd een 12 jarig meisje, dat op haar fiets onderweg was naar school, op het zebrapad aangereden. De veroorzaker is doorgereden. Het meisje raakte lichtgewond.