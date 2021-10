Treant en Philips werken samen aan een nieuwe hybride operatiekamer

EMMEN – Treant Zorggroep en Philips hebben een contract getekend voor het realiseren van een nieuwe hybride operatiekamer op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. De hybride operatiekamer is van grote waarde voor het verbeteren van patiëntenzorg, omdat de kwaliteit van operaties met radiologische beeldvorming omhoog gaat.

In deze nieuwe operatiekamer wordt state-of-the-art röntgenapparatuur en een interventieplatform van Philips geïnstalleerd. De hybride operatiekamer kan gebruikt worden voor het opereren van patiënten met een vaataandoening en andere aandoeningen met gebruik van röntgendoorlichting. Dit betreft bijvoorbeeld EVAR-procedures, waarbij vaatchirurgen en interventieradiologen samenwerken om met de verbeterde radiologische beeldvorming nóg nauwkeuriger endoprothesen te kunnen plaatsen ter uitschakeling van een aneurysma. Ook zijn stents in bijvoorbeeld bekken- of beenvaten beter en makkelijker te plaatsen in combinatie met een vaatoperatie – een zogenaamde ‘hybride procedure’.

Ron Akkerman, lid raad van bestuur Treant Zorggroep: ‘We zijn als organisatie erg verheugd met de komst van deze hybride operatiekamer. Het is een belangrijke toevoeging aan ons nieuwe OK-complex in Emmen, één waar we als organisatie erg trots op zijn.’

Minder ingrijpend voor de patiënt

Het interventieplatform Philips Azurion, maakt het mogelijk om via een kleinere incisie (snee) te opereren. De röntgenbeelden die het systeem vanuit allerlei richtingen kan genereren, maken voerdraden, catheters en stents veel beter zichtbaar in vergelijking met de huidige techniek en ondersteunen daarmee in belangrijke mate het operatieteam. De technologie vormt als het ware de ogen van het operatieteam en maakt minimaal invasieve operaties mogelijk. Door deze manier van opereren hebben patiënten een kleinere wond en daardoor naderhand minder pijn, kans op sneller herstel en minder complicaties, waardoor de patiënt vaak eerder naar huis kan.

‘De Azurion is één van de meest geavanceerde medische platformen voor minimaal invasieve beeldgestuurde chirurgie ter wereld dat zich aanpast aan het werkproces van het operatieteam’, zegt Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux. ‘Het is ons doel om met deze technologie Treant Zorggroep te helpen om de zorg voor patiënten te verbeteren in een veilige en prettige werkomgeving voor het personeel.’

De Azurion is een open platform waaraan andere systemen gekoppeld kunnen worden die het operatieteam helpen. De chirurgen of interventieradiologen kunnen veel systemen vanaf één touchscreen bedienen vanaf de operatietafel. Hierdoor hoeft het operatiepersoneel minder heen en weer te lopen van en naar de controleruimte. Dit zorgt ook voor een betere hygiëne in de operatiekamer.

In september berichtte Treant Zorggroep al over de komst van het nieuwe operatiekamercomplex met hybride OK op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. U leest het volledige bericht hier.

Ingezonden