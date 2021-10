Inbreker op de fiets steelt gouden sieraden en bankpassen

GRONINGEN – Op vrijdag 16 juli rond 14.00 uur zag een inbreker kans om een woning aan de Noorddijkerweg binnen te sluipen en als buit gouden sieraden en bankpassen mee te nemen.

De bewoner was in zijn tuin aan het werk en had een deur aan de achterzijde van de woning opengelaten. Toen hij later die dag weer in de woning kwam zag hij dat er iemand binnen was geweest die de woning doorzocht had. Hij ontdekte dat gouden sieraden en bankpassen uit de woning gestolen waren.

Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat een man rond 13.55 uur de oprit op fietste. Deze man reed op een kleine (kinder) mountainbike. Hij reed naar de achterzijde van de woning en is hier naar binnen gegaan. Zeven minuten later verliet de inbreker de woning en reed weg. Aan het stuur van de fiets hing een witte plastic tas waarin de gestolen spullen zaten.



Later die dag rond 16.00 uur, werd met de gestolen bankpassen gepind bij een geldautomaat aan de Eikenlaan in Groningen. Dit is bij winkelcentrum Paddepoel. De persoon die gebruik maakte van de bankpassen had zijn hoofd en gezicht bedekt met kledingstukken. De gestolen bankpassen zijn nog gebruikt bij een geldautomaat aan de Pleiadenlaan in Groningen, Amsterdam-Zuidoost en Badhoevedorp.

Op camerabeelden, die in Eikenlaan opgenomen zijn, werd duidelijk dat de gebruiker van de gestolen bankpassen achterin een kleine zwarte auto zat. Bij hem zat de dief van de gouden sieraden en bankpassen.

Heeft informatie over deze diefstal? Herkent u misschien de inbreker op de fiets of de vermomde pinner aan de hand van het signalement? Geef dit direct door aan de politie via de politie Opsporingstiplijn

0800 – 6070 of als u anoniem wilt blijven Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.

Bron en beelden: Politie Groningen