Gemeente Veendam presenteert begrotingsoverschot over 2022

VEENDAM – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam presenteert een overschot op de begroting 2022 van € 0,8 miljoen. Op maandag 8 november 2021 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025.

Geen nieuwe bezuinigen

De begroting laat zien dat de gemeente Veendam financieel gezond is, maar de komende jaren waakzaam moet blijven om een structureel sluitende begroting te behouden. Wethouder Henk Jan Schmaal: “De primitieve begroting 2022 heeft een positief saldo van € 0,8 miljoen. Dat is een goed resultaat. Maar het financieel meerjarenperspectief laat een tekort zien dat oploopt tot ongeveer € 2,6 miljoen in 2025. De eerder vastgestelde bezuinigingsplannen zijn voldoende om de toekomstige tekorten te dekken. Het is nog niet bekend of er structureel meer geld van het Rijk komt. Daarom kijken wij kritisch naar de mogelijkheden om slimmer te werken en zo de tekorten terug te dringen.”

Het Rijk

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker met veel potentie naar de toekomst toe. Maar net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid. Wethouder Henk Jan Schmaal: “We hebben te maken met onzekerheid over de koers van het Rijk en de financiering van onze taken. Dit kan een behoorlijke impact hebben op onze financiële positie. Door de langdurige formatie van een nieuw kabinet is het perspectief voor de komende jaren nog onduidelijk.” Het gaat bijvoorbeeld om de bekostiging van zorg en ondersteuning (Sociaal Domein), de energietransitie en de herverdeling van het gemeentefonds. Voor 2022 heeft het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg. Daardoor is de financiële situatie over 2022 verbeterd. Voor de jaren daarna is dat nog niet het geval. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Wij blijven werken aan een toekomstbestendig Veendam. Een plek waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is en waar iedereen mee kan doen in onze gemeente.”

Gemeenteraad

De programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025, alsmede de Najaarsrapportage 2021 worden op maandag 8 november 2021 besproken in de gemeenteraad.

