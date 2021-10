Licht van de herinnering – Herdenkingsavond Buitenwoelhof

VEENDAM – Op vrijdag 5 november 2021 organiseren de gemeente Veendam, Uitvaartverzorging Diedel-Wessels en uitvaartcentrum Buitenwoelhof een herdenkingsavond. In de afgelopen periode was het voor velen – mede door corona – niet mogelijk om elkaar te ontmoeten en op een goede manier afscheid te nemen van dierbaren. Tussen 18.30 en 20.30 uur is daarvoor gelegenheid tijdens de herdenkingsavond bij begraafplaats Buitenwoelhof en het uitvaartcentrum in Veendam.



Herdenken

De herdenkingsavond op 5 november geeft iedereen dit dat wil de gelegenheid om dierbaren te herdenken. Bij aankomst bij het hek van de begraafplaats kan een grafkaars of een houten hart meegenomen worden. Vervolgens is er een verlichte route over de begraafplaats, waar de grafkaars geplaatst kan worden bij een graf, bij het strooiveld of in de gaanderij. Het houten hart kan beschreven worden en opgehangen aan het hek, voor een dierbare herinnering. Ook is het mogelijk om binnen in de aula dierbaren te herdenken. Koffie en thee worden aangeboden.



Parkeren

Komt u met de auto? U kunt deze parkeren op de parkeerplaats bij stadion de Langeleegte. Vanaf de parkeerplaats is een verlicht looppad naar de begraafplaats. Voor minder validen is parkeren bij de aula mogelijk.

Ingezonden