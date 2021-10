Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via CoronaMelder

NEDERLAND – Iedereen die de eigen positieve testuitslag op de website Coronatest.nl inziet, kan nu meteen anderen waarschuwen via de CoronaMelder-app. Direct na het bekijken van de positieve test op Coronatest.nl, kan via een knop de GGD-Sleutel uit de app worden ingevoerd op de website. Zo worden mensen die langere tijd bij de besmette persoon in de buurt geweest zijn en CoronaMelder gebruiken eerder gewaarschuwd dat zij in contact zijn geweest met iemand die corona blijkt te hebben.

Een besmetting melden in CoronaMelder ging voorheen alleen via een bron- en contactonderzoeker van de GGD. Nu kunnen mensen die positief getest zijn ook zelf de GGD-sleutel op Coronatest.nl invoeren. De GGD-sleutel staat in de CoronaMelder-app.

Met behulp van CoronaMelder worden meer besmettingen gevonden. Dat is belangrijk nu de samenleving weer steeds meer open gaat en de regel om anderhalve meter afstand te houden is opgeheven. 74% van de mensen die een coronatest hebben aangevraagd na een melding in CoronaMelder, was (nog) niet bekend bij het reguliere bron- en contactonderzoek.

Sinds de lancering in oktober 2020 heeft een derde van de Nederlandse bevolking de app gedownload. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen via CoronaMelder anderen gewaarschuwd dat zij besmet zijn.

