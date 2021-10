Westerwolde wil kantoorruimte afstoten en dichter bij inwoners werken

WEDDE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde heeft besloten

om, onder voorbehoud van toekenning van budget door de raad, het gemeentehuis in

Wedde vanaf 1 december 2022 niet meer te gebruiken als kantoorlocatie. Dit betekent dat

het gemeentehuis in Sellingen voorlopig ingericht wordt als thuishaven voor bestuur en

ambtelijke organisatie. De dienstverlening aan de inwoners in Westerwolde Noord verandert

niet. Zij kunnen voor burgerzaken terecht bij een servicepunt in de buurt.



Dichter bij de inwoner werken

Met het invoeren van gebiedsgericht werken heeft de gemeente minder werkplekken nodig in de

gemeentehuizen. Medewerkers gaan dichter bij de inwoners werken en daarvoor maakt de gemeente

gebruik van andere gemeentelijke gebouwen. Daarnaast heeft het hybride werken ook in Westerwolde de

toekomst. Bestuur en organisatie zien de voordelen hiervan en daarom neemt de behoefte aan werkplekken

af. In eerste instantie worden de benodigde werkplekken ingericht in Sellingen. Pas na het vaststellen van

het Strategisch Vastgoedplan zal er een keuze gemaakt worden voor definitieve huisvesting van het

kantoorpersoneel.



Minimaal energielabel C

Op 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden van meer dan 100m2 in Nederland minimaal energielabel C

hebben. Het kantoorpand in Wedde beschikt over label F en verbouwingen zouden op zijn minst 500.000

euro gaan kosten. Het college vindt het onverantwoord om dit bedrag uit te geven aan kantoorruimte die niet

nodig is. Wel vindt het college het van het grootste belang dat de dienstverlening in Westerwolde Noord voor

de inwoners dichtbij aangeboden wordt. Daarom wordt ook geld gevraagd aan de raad om een servicepunt

voor burgerzaken in te richten.



Op woensdag 27 oktober zal de gemeenteraad in de commissievergadering een voorstel behandelen over

het budget om de voorgenomen stappen te financieren.

Ingezonden