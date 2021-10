Voormalig bankgebouw te Hoogezand onder de virtuele hamer

HOOGEZAND – Op 11 november 2021 vanaf 12:30 uur, wordt via BVA Auctions het voormalige bankgebouw aan de Kerkstraat in Hoogezand online geveild. Afgelopen juni heeft Rabobank al besloten om het kantoorpand dicht te doen. Nu heeft de Rabobank besloten om de kantoorlocatie definitief te sluiten en zet het gebouw in de verkoop.

Indeling

De Kerkstraat 150 betreft een op de begane grond en 1e verdieping gelegen (voormalig) bankgebouw en betreft een appartementsrecht. De totale oppervlakte van het voormalig bankgebouw is ca. 546 m² VVO / 641 m² BVO. Overige belendingen in het gebouw betreffen voornamelijk bovengelegen appartementen, detailhandel en dienstverlenende bedrijven. Het object is voorzien van 12 eigen parkeerplaatsen. De 1e verdieping is in totaal groot ca. 53 m² en bestaat uit de technische ruimte. Daarnaast zitten er 12 parkeerplaatsen bij.

Gebruikerssituatie

Het object wordt ‘as is’ en vrij van huur en gebruik conform veilingvoorwaarden opgeleverd. De aanwezige geldautomaten en geldstortautomaten zullen na de veiling maar voor de levering verwijderd worden. Klanten in Hoogezand die naar een kantoor willen van de Rabobank kunnen naar de stad Groningen (Griffeweg) of naar Veendam (Museumplein). De dichtstbijzijnde pinautomaat ligt 400 meter verderop en betreft de Geldmaat in winkelcentrum de Hooge Meeren.

Bezichtigen

Het is mogelijk dit object te bezichtigen op vrijdag 5 november tussen 11:00 en 13:00 uur. Dit kan uitsluitend op afspraak met BVA Auctions via +31(0)33 – 202 29 05 of vastgoed@bva-auctions.com.

Veiling

De online veiling vindt plaats op donderdag 11 november 2021, vanaf 13:30 uur, online per opbod en afslag via BVA Auctions, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan VDB Notarissen B.V. Potentiële kopers kunnen ook een onderhandse bieding uitbrengen bij de notaris. Voor alle informatie verwijzen wij u naar de website.

Waarom bankgebouwen veilen?

Nu banken in hoog tempo hun aantal filialen terugschroeven, komen veel bankgebouwen leeg te staan. Ze worden omgebouwd tot woningen, winkels of zorginstellingen. Rabobank Nederland is één van de banken die de voormalige kantoren transparant aanbieden aan de markt.

